Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил встречу с Государственным секретарем США Майком Помпео во время его визита в Стамбул. В графике Помпео были запланированы встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем и послом Ватикана в Турции Полом Расселлом. Кроме того, судя по комментариям официального представителя Государственного департамента США, были предварительные договоренности о встрече с Эрдоганом.

«Первоначально мы считали, что эта встреча состоится, но затем турки сообщили нам, что график президента Эрдогана изменился. Я не придаю этому никакого политического подтекста. Это вопрос несовпадения рабочих графиков госсекретаря и президента Эрдогана», – заявил брифинге заявил представитель Госдепартамента.

Ранее Помпео в интервью французской газете Le Figaro заявил о готовности совместно с ЕС противостоять шагам Турции на Ближнем Востоке. «Президент Франции Эммануэль Макрон и я согласны с тем, что недавние действия Турции были очень агрессивными», – сказал Помпео, комментируя участие Анкары в Нагорно-карабахском конфликте, ливийском противостоянии и ее недавний конфликт с Грецией и Кипром.