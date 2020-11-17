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Кризис ЕС: Венгрия и Польша заблокировали бюджет и план спасения экономики на 1,8 трлн евро

Москва, 17.11.2020
#Из жизни Евросоюза
#Политика
  • Кризис ЕС: Венгрия и Польша заблокировали бюджет и план спасения экономики на 1,8 трлн евро

Zuma\TASS

Польша и Венгрия создали кризис, из которого не видно выхода. Они заблокировали принятие бюджета Евросоюза в размере 1,82 трлн евро накануне саммита ЕС, который пройдет в четверг в формате видеоконференции. Еврочиновники считают, что в оставшееся до саммита время проблему решить не удастся. Кстати, основную часть вины чиновники из Брюсселя и дипломаты возлагают на венгерского премьера Виктора Орбана, который часто выступает против ЕС и его институтов. Как пишет Politico, он отказался уступать несмотря на многочисленные консультации с коллегами и личные просьбы канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Евросовета Шарля Мишеля и лидеров Франции, Италии, Испании и Португалии.

ЧП произошло в понедельник, во время встречи послов стран-участниц ЕС, которая состоялась в Брюсселе в понедельник. Спор идет о новом механизме распределения грантов, который позволит Еврокомиссии блокировать перевод денег из 750-миллиардного Фонда восстановления странам, обвиняемым в нарушении принципа верховенства закона. Кстати, несмотря на возражения венгерских и польских дипломатов само определение «верховенства закона» было принято, потому что для этого требовалось при голосовании простое большинство. При принятии же Решения по собственным ресурсам (ORD), регламентирующего финансирование бюджета, необходимо согласие всех членов ЕС.

Несмотря на то, что венгерско-польское вето не было ни для кого неожиданностью, тем не менее его организаторы спровоцировали волну негодования и упреков в свой адрес.

ЕС сейчас расплачивается за то, что не решил проблему верховенства закона на июльском саммите, на котором в целом были одобрены бюджет ЕС и Фонд восстановления. Тогда речь шла о соблюдении этого принципа в целом, а детали европейские лидеры оставили дипломатам, которые однако с поставленной задачей не справились. 

Послы Венгрии и Польши, являющихся главными получателями дотаций, также заявили, что отказываются поддерживать и сам семилетний бюджет Евросоюза в 1,074 трлн евро, который должен вступить в силу уже 1 января 2021 года.

В Брюсселе надеются на лучшее, но выбор средств крайне ограничен. Даже если бы 25 оставшихся глав государств и правительств членов ЕС согласились на ультиматум Варшавы и Будапешта, для принятия бюджета все равно понадобилось бы одобрение Европарламента, который и стал главным инициатором введения правила обязательного соблюдения верховенства закона. Немало европарламентариев с неохотой проголосовали за проект бюджета, считая, что он недостаточно жесткий.

Теоретически механизм распределения средств из Фонда восстановления может быть одобрен и принят и отдельно от бюджета, но от этого варианта Еврокомиссия весной после тщательной его проработки отказалась ввиду его сложности и продолжительности принятия.

За последние годы у членов Евросоюза накопилось очень много претензий к Венгрии и Польше по соблюдению демократических принципов, лежащих в основе ЕС. Однако сейчас венгры и поляки утверждают, что Брюссель их шантажирует и придерживается двойных стандартов.

До 1 января осталось менее полутора месяцев, но на пути принятия главного финансового закона, по которому будет жить следующие семь лет объединенная Европа, еще много препятствий. Он должен получить поддержку ЕП и единодушную поддержку в Евросовете. Этот же принцип относится и к принятию ORD. И только после этого документы поступят на ратификацию в национальные парламенты членов ЕС. Это значит, что если даже произойдет невероятное и требования Будапешта и Варшавы будут частично приняты, парламенты Венгрии и Польши могут все сорвать в последний момент, если их что-то не устроит.

Впрочем, ратификация национальными парламентами – палка с двумя концами, потому что парламенты ряда стран, например, Финляндии не намерены ратифицировать ORD, если венгры и поляки получат слишком большие, по их мнению, уступки.

Несмотря на то, что венгерско-польское вето не было ни для кого неожиданностью, тем не менее его организаторы спровоцировали волну негодования и упреков в свой адрес.

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