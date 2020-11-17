Госкомпании Китая одна за другой объявляют дефолт

В конце прошлой недели долговой рынок Поднебесной был буквально потрясен неожиданным дефолтом государственной горнодобывающей компании Yongcheng Coal and Electricity Holding Group, которая, к слову, совсем недавно получила высший кредитный рейтинг AAA.

Это событие можно без преувеличения назвать шоком для участников рынка, ведь до последнего времени ни у кого не возникало и мысли о возможных проблемах у этого предприятия. В прошлом месяце оно успешно разместило облигации, да и доля государства для всех означала любую необходимую поддержку.

Однако реальность оказалась куда более суровой — компания объявила дефолт по облигациям на 1 миллиард юаней (151 миллион долларов).

На рынке это вызвало серьезные беспокойства по поводу состояния угольных компаний и их кредиторов, а также широкого круга госкомпаний. По рынку облигаций, особенно это касается более слабых заемщиков, буквально прокатилась волна продаж.

Некоторые компании вынуждены были даже отменить размещение новых бумаг.

Так, например, облигации Jizhong Energy Resources's со сроком погашения в 2021 году в понедельник упали в цене на 7% до 87% от номинала — это рекордный минимум, долговые бумаги Pingdingshan Tianan Coal Mining’s с погашением в 2023 году торговались по 79% от номинала - также вблизи исторических минимумов.

Трейдеры и инвесторы находились в замешательстве.

«Наши инвестиционные решения были основаны на убеждении, что государственные компании с рейтингом AAA - это безопасные инвестиции независимо от их фундаментальных показателей. Но сейчас это уже не так, доверие подорвано», — приводит агентство Caixin слова одного из сотрудников инвестфонда в Шанхае.

Впрочем, были и те, кто не терял оптимизма и выражали уверенность, что власти и Народный банк Китая не допустят повторения таких ситуаций, так как это может привести к системным рискам. Учитывая колоссальную роль государств в экономике Китая, действительно, можно предположить, что в дальнейшем ЦБ будет действовать также, как действовала весной Федеральная резервная система — поддержит проблемных эмитентов.

«Если они позволят Yongcheng или Brilliance разориться, никакие государственные предприятия в провинциях Хэнань или Ляонин больше никогда не смогут выйти на рынок облигаций. Правительство не допустит этого», — приводит Caixin слова другого эксперта.

Тем не менее, агентство Bloomberg все же задавалось вопросом - кто же станет следующим, кто не сможет расплатиться по обязательствам? Ответ не заставил себя долго ждать — уже вечером в понедельник список проблемных компаний, связанных с государством, пополнил ведущий китайский производитель микросхем и крупный производитель автомобилей Tsinghua Unigroup. Очередной дефолт — компания не смогла расплатиться по бондам на сумму 1,3 млрд юаней ($197 млн), сославшись на нехватку ликвидности и отсутствие одобрения кредиторов на отсрочку платежа.

Стоит отметить, что в воскресенье китайский автопроизводитель, связанный с BMW, компания Brilliance Auto Group Holdings, также объявила о дефолте по долгу в размере 6,5 млрд юаней (987 млн ​​долларов США). В понедельник она подтвердила свою неспособность расплатиться, заявив, что у нее уже есть просрочки по выплатам процентов на 144 млн юаней, и объяснив свои дефолты недостаточной ликвидностью и неспособностью получить одобрение на пролонгацию кредитной линии. Кроме того, по заявлению автопроизводителя, дефолты повлияли на производство и операции и значительно ухудшили его финансовое положение.

Как сообщает Bloomberg, регулирующие органы запросили у руководителей высшего звена госкомпаний отчет о ситуации с финансами, и, вероятно, готовы принять меры, чтобы не допустить хаоса на рынке.

Тем не менее, ситуация начинает становиться все более напряженной, и последствия могут быть серьезными, ведь участники китайского долгового рынка до недавнего времени даже не могли представить, что компания с госучастием может объявить дефолт.