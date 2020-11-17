Коронавирус в России: число заболевших вновь превысило 22 тыс

Согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 22 410 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 22 778 заболевших. За сутки от COVID-19 скончалось 442 человека, что стало самым высоким показателем с момента начала падемии.

Наибольше число новых заболевших выявлено в Москве — 5882, Санкт-Петербурге — 2130 и Московской области — 839.

Всего к утру 17 ноября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 971 013 человек. За время эпидемии от коронавируса вылечилось 1 475 904 россиян, активных случаев – 461 178. Жертвами коронавируса стали 33 931 человек.