Крым продает завод «Массандра»

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на аукцион 100% акций АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра»» со стартовой ценой 5,3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Аукцион состоится 14 декабря, а заявки на участие в нем принимаются до 8 декабря.

«Массандра» – это старейший и крупнейший российский производитель вин основанный в 1894 году князем Львом Голицыным. Коллекция вин предприятия составляет более миллиона бутылок и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас предприятие выращивает виноград на 4 тыс. гектарах на Южном берегу Крыма. «Массандра» производит около 20 млн бутылок вина в год.