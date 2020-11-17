Курс доллара: рубль резко отреагировал на новость из США

Рубль начал новую рабочую неделю с мощного роста к основным резервным мировыми валютам. Стартовав утром на отметках 77,17 в паре с долларом и 91,37 в паре с евро, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже он прибавил в обеих парах более 1%. Так, в 19:00 мск курс доллара составлял 76,40, что сразу на 98,25 коп. ниже уровня закрытия пятницы. Ещё сильнее просела единая валюта ЕС – в это же время евро торговался по 90,43 (-1,15 руб.).

При этом позитивная динамика рубля наблюдалась на фоне растущего доллара. Так индекс DXY за день с отметки в 92,79 пункта, поднялся к 92,83.

По мнению экспертов, причин для мощного укрепления рубля вчера было сразу несколько. Речь идёт о макростатистике из Китая, которая говорит о восстановлении после первого удара пандемии. Но основным позитивным фактором для всех рисковых активов вчера стали новости о хороших результатах ещё одной вакцины от COVID-19 из США.

Напомним, в понедельник стало известно, что компания Moderna Inc сообщила о том, что в ходе клинических испытаний на поздней фазе её вакцина показала 94,5% эффективности в предотвращении заражения коронавирусом.

Таким образом, вместе с вакциной Pfizer США могут уже в декабре этого года получить 60 млн доз двух эффективных препаратов, разрешённых к экстренному использованию. Эта информация, что вполне понятно, вновь вызвала в мире надежду на то, что вскоре коронавирус будет побеждён, а это в свою очередь вернуло инвесторов к покупке риска.

Об этом, в частности, заявил Богдан Зварич из Промсвязьбанка, который считает, что в понедельник на курсовую динамику оказало влияние оптимизма, связанного именно с разработкой вакцины Moderna.

«На этих новостях выросла в цене нефть, а вслед за ней, что традиционно – рубль. При этом вчера дорожали все валюты ЕМ, кроме турецкой лиры, которая активно теряла. Остальные же валюты развивающихся рыков шли вверх, а рубль и вовсе прибавил более 1%», – подчеркнул эксперт.

Однако он полагает, что говорить об устойчивых позициях российской валюты нельзя. По его мнению, на перспективу ближайшей недели сохраняется высокий риск ослабления рубля.

«Это может быть связано с возможным ухудшением ситуации на рынке «чёрного золота», так как никаких фундаментальных факторов для того, чтобы нефть марки Brent торговалась стабильно выше 44 долл. просто нет. Также существует вероятность начала волны фиксации прибыли по широкому спектру всех рисковых активов. Поэтому можно предположить, что вскоре пара доллар-рубль упадёт в новый ценовой диапазон 77,00-80,00 руб.», – сказал Зварич.

Пессимистично настроен также Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами». Он убеждён, что нынешних драйверов недостаточно, чтобы рубль устойчиво рос. При этом, по его мнению, без свежей подпитки, нацвалюта может вновь оказаться под давлением.

«В более широкой перспективе потенциал роста рубля будет ограничивать опасения того, что новая администрация президента США воплотит в жизнь свои угрозы, ужесточив антироссийские санкции. Впрочем, возможно этого не произойдёт. Но пока такая неопределённость будет сохраняться, глобальные игроки не станут активно скупать риск, соответственно рубль останется для них малопривлекательным, что приведёт к ослаблению нашей валюты», – отметил он.

В свою очередь аналитики ГК Финам считают, что новостной фон вокруг рубля пока остаётся нейтральным.

«Цены на «чёрное золото» остаются вблизи 44 долл. за баррель и могут получить поддержку от новостей со встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК. На этом фоне динамика рублевого сегмента на ближайшую перспективу сохранит зависимость от аппетита инвесторов к риску. В этой связи мы считает, что в краткосрочной перспективе национальная валюта может немного укрепиться с текущих уровней, но пара доллар-руль всё-таки вряд ли будет находиться в районе 76,30-76,50», – прогнозируют они.

Между тем эксперты Credit Suisse ожидают, что до конца года валюты ЕМ, в том числе и рубль будут расти.

«Большинство развивающихся стран, хотя и не все, показывают сейчас солидные перспективы роста, – отметили в Credit Suisse. – Они имеют сильные внешнеторговые балансы, что приводит к накоплению золотовалютных резервов. Поэтому в перспективе на месяц-два мы ждём рост валют ЕМ, в том числе рубля».

Аналогичного мнения придерживаются аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs. Они также ожидают, что валюты развивающихся рынков продолжат демонстрировать хорошие результаты, причём не только в этом году, но и в следующем, а рубль, по их мнению, принесёт самую высокую общую доходность.

«Российская валюта уже торгуется со значительной премией за политический риск, который начал закладываться в котировки ещё задолго до американских выборов. А меньшее, чем ожидалось, усиление напряженности вокруг РФ после завершения выборов в США объясняется значимым тактическим попутным ветром для рубля, учитывая, что у будущей администрации Джо Байдена помимо внешнеполитических дел будет очень много внутренних проблемы в разгар пандемии коронавируса», – резюмировали в Goldman Sachs.