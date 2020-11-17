Лавров приветствует расширение международного присутствия в Карабахе

Министр иностранных Сергей Лавров выступил за расширения присутствия международных гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе.

«Мы бы выступали за то, чтобы стороны конфликта признали значение расширения международного присутствия в Карабахе и по линии Управления (верховного) комиссара (ООН) по делам беженцев, и по линии ЮНЕСКО, и по линии Программы развития ООН, потому что вопросы восстановления разрушенного стоят достаточно остро», – цитирует ТАСС Лаврова.

При этом глава российского МИДа назвал «недоразумением» заявление Госдепа о необходимости прояснения деталей заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху.

Ранее представитель Госдепа США заявил, что «остается много вопросов, требующих ясности от России в отношении параметров этого соглашения, и в том числе о роли Турции».

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям в регион вводятся российские миротворцы. Азербайджан продолжит контролировать все захваченные в ходе войны в Карабахе территории и населенные пункты, и а кроме того, Ереван обязан передать Баку, Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.

16 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об отправке турецких военных в Нагорный Карабах и представил его на утверждение парламента.

Ранее Армения и Франция обвиняли Турцию в переброске боевиков из Сирии в зону боевых действий в Карабахе. Армянская сторона продемонстрировала видео с допросом двух пленных сирийских наемников, переброшенных Турцией в Карабах.