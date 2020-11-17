Онищенко рассказал о способах уменьшить риск заражения коронавирусом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России назвал способы уменьшить риск заражения коронавирусом. По словам специалиста, риск заболеваемости COVID-19 могут снизить физическая активность, витамин D и правильное питание.

«Занятия физической культурой нужны всем, – рассказал Онищенко в интервью агентству Sputnik. – Всем это надо делать, независимо от возраста, в пределах своих возможностей».

При этом он отметил, что нельзя поддаваться депрессии, так как это понижает иммунитет. Кроме того, врач рекомендует хорошо питаться, а также следить за уровнем витамина D в организме.

«Именно этот витамин стимулирует иммунную систему», – пояснил Онищенко.

Также он напомнил, что в период похолодания, когда любое ослабление организма будет работать за коронавирус, нужно одеваться по погоде, а в жилищах должна сохраняться адекватная температура.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус COVID-19 мутирует. В частности, по её данным в Сибирском регионе формируется свой вариант коронавируса с определенными мутациями.

«Да, мы видим изменения определённые, например, в Сибирском регионе. Это позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант коронавируса с определёнными мутациями», – заявила Попова, выступая на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 22 410 случаев коронавируса.

Всего к утру 17 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 971 013. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 475 904 (+22 055) россиян, активных случаев – 461 178 (-87). Жертвами коронавируса в стране стали 33 931 – 442 за последние сутки, что стало самым высоким показателем с момента начала пандемии.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 5 882. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2130), Подмосковье (+839).

Напомним, заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября - в 22 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.