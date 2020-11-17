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Ozon планирует привлечь во время IPO на Nasdaq до 1 млрд долл.

Москва, 17.11.2020

Российская платформа электронной коммерции Ozon собирается привлечь во время готовящегося IPO на бирже Nasdaq (США) до 1 млрд долл.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники, знакомые с планами российской онлайн-площадки, все документы должны быть поданы уже сегодня, роуд-шоу запланирован на среду, а IPO компании - на конец ноября. Согласно предварительной информации, Ozon может быть оценён в 4,6-5,6 млрд долл.

Напомним, в начале этого месяца платформа Ozon подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Известно, что платформа собирается провести размещение на Nasdaq Global Select Market. Предположительный объём размещения оценивается в 500 млн долл.

Наша справка

Крупнейшими акционерами российской платформы электронной коммерции Ozon являются АФК «Система» и фонд Baring Vostok Capital Partners. Компания доставляет заказы более чем в 13 тыс. населённых пунктов России. Кроме того, у Ozon более 16 тыс. точек выдачи заказов по РФ.

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