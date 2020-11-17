Польша и Венгрия заблокировали принятие проекта бюджета ЕС

На заседании постоянных представителей стран ЕС Польша и Венгрия наложили вето на проект бюджета Евросоюза и создание фонда помощи национальным экономикам, пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

«Послы ЕС не смогли достичь необходимого единства для инициирования письменной процедуры из-за оговорок, высказанных двумя странами-членами», – написал в твиттере пресс-секретарь постоянного представительства ФРГ при ЕС Себастьян Фишер.

По информации источников France Press Польша и Венгрия наложили вето на принятие проекта бюджета Евросоюза из-за включения в документ обязательства соблюдать «принципы правового государства».

Ранее ЕС заявлял о «нарушение рядом стран-членов норм, ценностей и принципов правового государства». Речь шла о Венгрии и Польше – эти страны, по мнению ЕС, саботируют целый ряд решений и рекомендаций ЕС в области права, свободы СМИ, миграционной политики и прав ЛГБТ-сообщества.