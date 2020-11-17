Попова заявила о мутации коронавируса в Сибири

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможной мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Сибирском федеральном округе.

«Мы видим изменения определенные в белке, и данные замены, которые выявлены в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями. Мы на сегодня видим, что анализ геномов коронавируса из зарубежных стран и России говорит о том, что весной мы получили массово завезенные штаммы вируса из западной Европы, которые относятся к g-варианту. Завозы были многократны из разных европейских стран, но завоза из Китайской народной республики мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были бы привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует», – цитирует Попову «Интерфакс».