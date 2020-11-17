Путин предложил отложить вопрос о статусе Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин заявил, что проблему статуса Нагорного Карабаха предстоит решить в будущем.

«Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше – это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Армений и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха», – сказал Путин.

Кроме того, президент заметил, что факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий. В качестве примера Путин привел Южную Осетию и Абхазию, чью независимость признала Москва и Крым, который воссоединился с Россией.