Раскрыт рецепт идеальной хрустящей жареной картошки

Известный американский шеф-повар Дэн Клугер поделился рецептом идеальной хрустящей жареной картошки.

Как рассказал специалист изданию The Mirror, это блюдо можно приготовить всего за 20 минут. Для это нужно подобрать мелкий картофель, так как на крупную картофелины уйдёт больше времени. В любом случае время приготовления будет зависеть от размера, чем меньше, тем быстрее.

При этом, как пояснил шеф-повар, эта техника лучше всего работает с молодой картошкой.

«При жарке её тонкая кожица становится хрустящей. Но главный секрет получения хрустящей кожуры — яичные белки», – отметил Клугер.

Специалист рекомендует взбить в миске яичные белки до тех пор, пока не останется жидкости. После чего полученной массой необходимо покрыть целые картофелины. Затем нужно убрать излишки белка и посыпать картошку специями и солью.

«Блюдо помещаем в разогретую до 200 градусов духовку и через 20 минут хрустящая жаренная картошка готова», – резюмировал американский шеф-повар.

Ранее сообщалось, что медики составили чёрный список продуктов, которые значительно повышают риск появления рака и злокачественных опухолей. Среди них картофельные чипсы, которые, как подавляющее большинство вредных продуктов, вкусны.

Однако отрицательные последствия, такие, например, как лишний вес, перевешивают все кратковременные плюсы. Лишние килограммы приходят из-за высокого уровня жиров и калорий в чипсах. Кроме того, картофельные чипсы могут вызывать болезни желудка, в том числе со злокачественными образованиями.