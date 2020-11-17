Курс рубля снижается во вторник на фоне ухудшения внешнего фона

Российскую валюту снова пошатнуло. Торги вторника начались с отметок 76,28 рубля за доллар и 90,58 рубля за евро, однако уже к 17:00 по Москве, рубль оказался у отметок 76,38 за доллар и 90,82 за евро.

При этом, судя по индексу DXY, доллар не укрепился. За тот же период индекс снизился с 92,49 пункта до 92,32 пункта.

Как отмечает эксперт БКС Дмитрий Бабин, рублю приходится противостоять сразу ряду негативных факторов. В первую очередь это связано с тем, что эйфория по поводу вакцины с высокой эффективностью, пока не готова, уже сейчас ситуация с пандемией только ухудшается.

«В частности, в США высокие темпы распространения заболевания заставляют возвращать ограничения. Так, вчера в Калифорнии были восстановлены запреты на работу многих предприятий, а губернатор предупредил, что может ввести комендантский час. Ужесточаются ограничения и в других штатах», - комментирует Дмитрий.

Кроме того, выявленные неучтенные голоса в штате Джорджия повышают политическую неопределенность в стране, а значит и риски для рынков. В краткосрочной перспективе рубль скорее всего будет двигаться в коридоре 76-77,5 рубля за доллар и 90,5-91,6 рубля за евро.