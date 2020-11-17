СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ «ЗАПОВЕДНИК»

Писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире живут причудливые персонажи и царит культ «солнца русской поэзии». Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать...

предоставлено пресс-службой

«Заповедник», написанный в 1978, в последний год жизни Довлатова в Ленинграде, основан на личном опыте писателя. Опубликовать повесть удалось в 1983 в ньюйоркском эмигрантском издательстве «Эрмитаж». В СССР «Заповедник» вышел в 1990 году, практически сразу после смерти автора: это была первая книга Довлатова, опубликованная на родине.

Игорь Теплов, автор инсценировки, режиссёр:

Наш «Заповедник» – прежде всего человеческая история. Время действия, этническая принадлежность героев, конкретный политический контекст — вторичны.

В центре спектакля — писатель, оказавшийся ненужным «системе», в которой реальность подменяется заезженными лозунгами, культура — культом, а абсурд становится нормой. И главный герой, и все окружающие его персонажи — непринятые и непонятые, чудаковатые и трогательные аутсайдеры — заслуживают не снисхождения, а внимания и неравнодушия.

предоставлено пресс-службой

Мы делаем спектакль о любви: к женщине, к профессии, к своей стране, к родному языку. Только по-настоящему любя человека можно увидеть в нём столько смешного и нелепого, сколько находит в своих героях Довлатов.