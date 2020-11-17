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СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ «ЗАПОВЕДНИК»

Москва, 17.11.2020
Режиссёр и автор инсценировки: Игорь Теплов // Художник: Ольга Кузнецова // Видеохудожник: Илья Старилов // В ролях: Павел Баршак/Владимир Жеребцов, Фёдор Левин/Кирилл Чернышенко, Анна Кармакова, Вероника Сафонова/Дарья Балабанова, Ирина Пулина, Наталья Рева-Рядинская, Екатерина Рогачкова, Владимир Майзингер и другие.
#Культура
  • СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ «ЗАПОВЕДНИК»

предоставлено пресс-службой

Писатель Борис Алиханов приезжает на лето в музей-заповедник Пушкина «Михайловское» подработать экскурсоводом. В этом странном, полусказочном мире живут причудливые персонажи и царит культ «солнца русской поэзии». Алиханов ищет выход из семейного и творческого кризиса, когда жена сообщает ему о решении эмигрировать...

img_7691.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

«Заповедник», написанный в 1978, в последний год жизни Довлатова в Ленинграде, основан на личном опыте писателя. Опубликовать повесть удалось в 1983 в ньюйоркском эмигрантском издательстве «Эрмитаж». В СССР «Заповедник» вышел в 1990 году, практически сразу после смерти автора: это была первая книга Довлатова, опубликованная на родине.

Игорь Теплов, автор инсценировки, режиссёр:

Наш «Заповедник» – прежде всего человеческая история. Время действия, этническая принадлежность героев, конкретный политический контекст — вторичны.

В центре спектакля — писатель, оказавшийся ненужным «системе», в которой реальность подменяется заезженными лозунгами, культура — культом, а абсурд становится нормой. И главный герой, и все окружающие его персонажи — непринятые и непонятые, чудаковатые и трогательные аутсайдеры — заслуживают не снисхождения, а внимания и неравнодушия.

img_8081.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Мы делаем спектакль о любви: к женщине, к профессии, к своей стране, к родному языку. Только по-настоящему любя человека можно увидеть в нём столько смешного и нелепого, сколько находит в своих героях Довлатов.

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