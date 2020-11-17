Собянин продлил дистанционное обучение школьникам 6-11 классов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении на две недели дистанционного обучения для учеников 6-11 классов столичных школ.

«Уважаемые школьники, педагоги, мамы и папы, в связи с ростом заболеваемости covid19 мы решили продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели - до 6 декабря 2020 года», – написал Собянин в твиттере.

За прошедшие сутки в Москве коронавирус был обнаружен у 5 882 человек, а 74 пациента скончалось от Сovid19.

Всего за время пандемии в Москве было выявлено 522 456В случаев инфицирования, 377 131 человек выздоровел, а 7 933 заболевших умерло.