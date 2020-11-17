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Страховой Дом ВСК стал лучшей страховой компанией 2020 года

Москва, 17.11.2020
  • Страховой Дом ВСК стал лучшей страховой компанией 2020 года

Фото: Anews

Страховой Дом ВСК стал лауреатом Ежегодной национальной бизнес-премии «Компания года 2020» в номинации «Страховая компания». Он вошел в число лучших российских предприятий и получил наивысшие оценки и признание российского делового сообщества.

 «Мы стремимся комплексно подходить к формированию удобного предложения для клиента и постоянно совершенствуем свои бизнес-процессы. Непрерывная работа по поиску инноваций и внедрению новых технологий, цифровизация процессов взаимодействия с клиентами, работы с партнерами, а также внутренних процессов – вот признак компании номер один и один из важнейших пунктов нашей стратегии развития ВСК», - сказал генеральный директор компании Александр Тарновский.

Экспертный совет отметил высокие показатели деятельности и уровень работы Страхового Дома ВСК. В 2020 году компания добилась особенных успехов в дистанционном урегулировании страховых событий.

nlm_2721.jpg Фото: Anews
Фото: Anews

По словам Тарновского, апреле компания запустила в мобильном приложении полный дистанционный цикл услуг по каско. Теперь клиент может онлайн оформить полис и урегулировать страховой случай за считанные минуты. Драйвером роста ВСК в этом году стало добровольное медицинское страхование и сервисы для здорового образа жизни. Они стали популярными у клиентов и получили хороший отклик, отметил гендиректор.

Награду «Персона года» получила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина, за внедрение цифровых технологий в страховой отрасли.  «В финансовой сфере будущее за внедрением современных технологий и искусственным интеллектом. Сейчас крупнейшие компании активно строят экосистемы, формируя новую ценность. Это огромный шаг вперед на пути к клиенту.  Также, конечно, пальму первенства в развитии финансового рынка берут дистанционные сервисы. И я рада, что Страховой Дом ВСК в лидерах на этом пути», - сказала Сорокина и добавила, что цифровая трансформация – одно из главных направлений ее деятельности в страховании.

«Компания года 2020» - это уже четвертая премия Страхового Дома ВСК, компания была удостоена бизнес-премий также в 2013, 2015 и 2018 годах.

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