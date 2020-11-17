У смартфонов появился грозный конкурент

Выставленный на продажу подержанный смартфон популярной модели легко встретить в лавочке провинциального торгового центра, в столице на уцелевшем рынке, но, казалось бы, никак не в салонах связи. Одна из сетей таких салонов, «Связной» делает шаг навстречу обедневшему покупателю.

Это действительно будет впервые на отечественном рынке и среди крупных российских ретейлеров, свидетельствует агентство ТАСС. Продажу бывшей в употреблении техники разных брендов салоны начали в рамках партнерской программы с компанией Smart Bazar.

Партнеры начнут с Москвы и Санкт-Петербурга, но вскоре планируют предоставить возможность покупки б/у смартфонов жителям всей России.

«Рынок подержанных смартфонов имеет большой потенциал. Такое устройство стоит до 60% дешевле нового, что, безусловно, должно привлечь покупателей. Мы даем возможность нашим клиентам получить желанный смартфон с минимальными затратами», — заявил директор по сервису компании «Связной» Андрей Агапов.

Да, это будут уже не устройства неясного происхождения и состояния, а гаджеты, принятые по программе trade-in. Они пройдут предпродажный сервис: диагностику, при необходимости, замену аккумуляторов, экранов и других компонентов, а также сертификацию. «Специалисты сервиса проводят полную юридическую проверку. Клиент получает смартфон c гарантией, который отвечает всем требованиям производителей и практически ничем не отличается от нового», — обрадовали будущих клиентов в компании.

Снижение благосостояния граждан и их покупательской способности в условиях пандемии вынуждает ритейлеров искать альтернативы дорогим импортным товарам, в частности, смартфонам, поясняет основатель TalkBank Михаил Попов.

Он обращает внимание на то, что при предпродажной подготовке нужно удостовериться, чтобы на смартфоне не осталось персональных данных или контента предыдущего владельца, не осталось вредоносного ПО, которое может нанести вред новому владельцу. Кроме того, производители смартфонов, как правило, достаточно быстро выводят их из производства, поэтому возникает вопрос, будет ли достаточно комплектующих при поддержке массового сервиса для разных устройств, а не только, например, Apple или Samsung.

Неочевидно, где сеть будет закупать б/у смартфоны в таких объемах, чтобы это было действительно серьезным бизнесом, говорит Михаил Попов. Причем, они должны быть изначально в хорошем состоянии, потому что, например, замена дисплея зачастую обходится в половину стоимости смартфона, что делает такой бизнес не очень выгодным.

Существует большая сложность с выстраиванием производственной логистики, продолжает аналитик. В целях экономии необходимо развивать свои сборочные и восстановительные центры, что нетипично для ритейла.

Но сама идея, конечно, очень интересная и позитивная, отмечает он, потому что это снижает и экологическую нагрузку на окружающую среду, и позволяет менее обеспеченным гражданам обзавестись современными девайсами. Ведь дорогой смартфон стал атрибутом более или менее успешной жизни. Многие люди ради этого даже берут кредиты, выплаты по которым составляют немалую долю их доходов. Но реализация этой задачи выглядит непростой. Будет интересно наблюдать, как им удастся это реализовать и выстроить масштабный проект, говорит Михаил Попов.

В принципе, даже для России это не новая история, добавляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Потребители техники Apple должны помнить продажу телефонов этой компании во многих магазинах в состоянии «как новый». Это довольно стандартная история, когда аппарат сдается в трейд-ин или выкупается сторонней организацией со всеми документами и в рабочем состоянии.

Поэтому с точки зрения безопасности покупки здесь опасаться нечего — все смартфоны будут «чистыми» и пройдут полноценную диагностику, уверен эксперт. Для удовлетворения потребностей это тоже интересный шаг: если человек хочет топовый или «предтоповый» смартфон, но у него не получается купить новый, появляется возможность приобрести такой аппарат с хорошим дисконтом и после полного восстановления, при этом на телефоны должна будет распространяться гарантия продавца. Ну и рынок б/у телефонов будет более цивилизованным, будет меньше людей, покупающих «куклы» по той же цене, что и нормальные телефоны.

Еще одним, пусть и несколько кощунственным, плюсом для этого сегмента рынка смартфонов будет стремительное обеднение населения, добавляет Алексей Кричевский. О том, сколько людей либо потеряли источник дохода, либо лишились его части, говорить лишний раз смысла нет. Из-за снижения доходов снижаются и возможности, и предложение взять хороший модный аппарат по приятной цене однозначно будет в ходу.

На самом деле, известная сеть салонов подхватывает тренд, который уже обозначился на стихийном рынке. Как сообщало в октябре то же агентство ТАСС со ссылкой на данные сервиса объявлений «Авито», в III квартале 2020 года в России продажи б/у смартфонов выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (по сравнению со II кварталом — на 16%).

Рост вторичного рынка агентство объясняет массовым переходом на дистанционный режим работы и учебы из-за пандемии COVID-19. Подержанные гаджеты доступны: средняя цена мобильного устройства составила 6,5 тыс. рублей, при том, что наиболее популярны недешевые iPhone и Samsung, вместе с несколько менее дорогими Xiaomi. Впрочем, средняя цена теперь на 8% выше, чем в прошлом году. Из перешедших из рук в руки гаджетов 73% пришлось на долю этой «тройки».

Подержанные смартфоны iPhone от Apple стоят в среднем 10 тыс. рублей (на 11% больше, чем в 2019 году), и на них приходится 44% продаж.

Вряд ли при появлении аппаратов из trade in продажи новых смартфонов в салонах останутся на прежнем уровне.

Пока «вторичка» конкурирует с новыми гаджетами в салонах связи неявно. Но, скорее всего уже, ощутимо. Как сообщал портал Cnews. продажи смартфонов по II квартале 2020 года в России упали на 11%, а в денежном эквиваленте – на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Портал ссылается на данные исследования Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker аналитической компании IDC.

Согласно им, средний чек покупок упал в полтора-два раза, при том, что покупателям теперь чаще требуется большой экран — свыше 6,5 дюйма по диагонали. Выбор — дешевые модели новых, или — вторичный рынок.

Эту тенденцию, конечно, знают и учитывают авторы идеи салонного ttade in. В общем, у рынка прошедших предпродажную подготовку и юридически чистых подержанных смартфонов, по-видимому, есть будущее, в котором они будут успешно конкурировать с новыми аппаратами.