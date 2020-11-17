В Германии задержаны подозреваемые в «ограблении века» в Дрездене

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали трёх подозреваемых в резонансном «ограблении века» в Дрездене, которое произошло ещё в 2019 году, когда из государственного музея похитили инкрустированные бриллиантами драгоценности.

По данным издания «Европейская правда», которое ссылается на Spiegel, прокурор Дрездена рассказал журналиста, что все задержанные предстанут перед следственным судьей в течение дня.

Уже установлено, что арестованные принадлежат к берлинскому преступному клану Реммо. Это большая семья арабского происхождения, которая также несёт ответственность за другие крупные преступления. В частности, в феврале этого года члены семьи были осуждены за похищение золотой монеты весом 100 кг из музея Боде в Берлине.

Германские СМИ сообщают, что во вторник, 17 ноября в Берлине прошли обыски в 18 объектах недвижимости, принадлежащие этому клану. В настоящее время на дежурстве находятся более 1600 полицейских. Силовики пытаются обнаружить возможные доказательства, таких как носители информации, предметы одежды и инструменты, которые могут указывать на участие в «ограблении века».

Напомним, в ноябре 2019 года неизвестные ограбили известную сокровищницу «Зелёные своды» в Дрездене, которая имеет самую богатую коллекцию художественных ценностей в Старом Свете. Среди похищенных драгоценностей дрезденский белый бриллиант и польский орден Белого Орла.