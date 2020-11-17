В Кремле ответили на жалобы артистов о бедственном положении из-за пандемии

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на жалобы некоторых российских артистов, которые недовольны своим бедственным положением из-за пандемии коронавируса.

По словам представителя Кремля, каких-либо мер поддержки в этом направлении не будет, так как артисты могут беспрепятственно продолжать свою творческую работу, в том числе сниматься в кино и на ТВ, пишет газета «Ведомости».

«Телесъёмки и киносъемки никто не останавливал, они никак не запрещены и продолжаются с соблюдением всех требований наших санитарных властей, – подчеркнул Песков. – ТВ функционирует, кино снимается, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают».

При этом пресс-секретарь президента России отметил, что, действующие сейчас в России из-за коронавируса ограничения «неминуемы в условиях такой свирепствующей пандемии».

Напомним, ранее известный певец Валерий Меладзе раскритиковал решение властей российской столицы об отмене новогодние шоу и снижении до 25% максимальной заполняемости концертных и театральных залов из-за пандемии COVID-19. По словам музыканта, артисты и люди, работающие с ними, вынуждены «сидеть без работы и без средств к существованию уже 8 месяцев». Его мнение поддержали многие известные представители шоу-бизнеса, в том числе продюсер Иосиф Пригожин.

В свою очередь юморист Елена Воробей пожаловалась, что из-за невозможности собирать полные залы её гонорары резко упали. В этой связи она попросила российские власти дать артистам льготы на покупку продуктов.