В «Векторе» рассказали, когда может начаться массовая вакцинация от COVID-19 в России

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в ходе виртуальном симпозиума «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» рассказал, когда в России может начаться массовая вакцинация от коронавируса.

По его словам, есть надежда, что это произойдёт в 2021 году, передаёт РИА Новости.

«Предлагаю всем верить в лучшее, – подчеркнул он. – Массовая вакцинация в России, а также в других странах мира начнётся в 2021 году. Желательно, чтобы это произошло в первой половине года».

Ранее сообщалось, что Александр Горелов – заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора – оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, рост заболеваемости COVID-19 идёт за счет регионов, а не Москвы.

При этом он подчеркнул, что во всех регионах страны ситуация сейчас разная, но в целом намечается тенденция к стабилизации.

Напомним, согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 22 410 заболевших коронавирусвом.

Всего к утру 17 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 971 013. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 475 904 (+22 055) россиян, активных случаев – 461 178 (-87). Жертвами коронавируса в стране стали 33 931 – 442 за последние сутки, что стало самым высоким показателем с момента начала пандемии. Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 5 882. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2130) и Подмосковье (+839).