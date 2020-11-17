Вакцина от коронавируса: Moderna повышает ставку

Вторая западная вакцина против коронавируса, разработанная компанией Moderna, как утверждают производители, ссылаясь на предварительные данные проходящих сейчас испытаний, имеет эффективность 94,5%. Напомним: неделю назад о создании своей вакцины сообщила компания Pfizer, работавшая совместно с немецкой биофирмой BioNTech. Результаты эффективности первой вакцины несколько скромнее – на уровне 90%.

Эффективность обеих вакцин, считает главный американский эпидемиолог Энтони Фаучи, «просто потрясающая». Ранее он говорил, что будет вполне удовлетворен, если она будет на уровне 60%. Фаучи считает, что благодаря этим вакцинам в конце тоннеля забрезжил свет.

Естественно, доволен и президент Moderna Стивен Ходж, назвавший появление вакцины «по-настоящему важным рубежом».

Обе вакцины – так называемые mRNA вакцины, то есть сделаны не из самого вируса. Это значит, что Covid-19 невозможно заразиться в результате инъекции. Вакцины содержат часть генетического кода, который учит иммунную систему человека узнавать белки-шипы на поверхности вируса.

Долгожданное появление сразу нескольких вакцин, надеются многие, станет переломным моментом в борьбе с коронавирусом Covid-19. Количество заражений вплотную приблизилось к 55 миллионам. Причем, каждый пятый больной – американец. Такой же приблизительно процент граждан США и среди жертв коронавируса: из более 1,3 млн человек, скончавшихся от болезни, на Америку приходятся почти четверть миллиона.

Инвесторы надеются на скорое начало восстановления глобальной экономики. Новости о появлении вакцин вызвали ралли на биржах. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 470 пунктов или 1,6% и достиг рекордных 29950. Естественно, выросли и акции Moderna, которые прибавили почти 10%.

Для эффективного действия обеих вакцин необходимо сделать две инъекции с интервалом несколько недель. США надеются приобрести к концу года по 20 млн доз обеих вакцин. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар надеется, что уже в конце января начнется вакцинация американцев старше 65 лет и медицинских работников.

Теперь дело за Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое должно одобрить обе вакцины для применения на территории США. Именно FDA предстоит решать, какая вакцина будет фактически первой. Однако западные фармацевты опоздали. Медицинские регуляторы России и Китая уже зарегистрировали и разрешили к использованию российскую и китайскую вакцины против коронавируса.

У вакцины Moderna, кроме более высокой эффективности, имеется еще как минимум одно преимущество – ее, похоже, не нужно хранить, как вакцину Pfizer, при температуре -70°С. Эту вакцину можно 30 суток держать в обычном холодильнике.

Действие вакцины Moderna проверяется на 30 тысячах добровольцев: одной группе cделали инъекции вакцины, а второй – плацебо. В воскресенье группа независимых наблюдателей проверила 95 случаев заражения добровольцев после второй инъекции: только пять случаев обнаружены у тех, кто был вакцинирован.

Испытания продолжаются. В Moderna признают, что эффективность может измениться по мере обнаружения новых заражений. К тому же, пока нет данных, какова продолжительность действия вакцины. Неизвестна и эффективность ее воздействия на пациентов разных возрастных групп. Эти же соображения справедливы и относительно вакцины компании Pfizer.

Независимые наблюдатели, тем не менее, обратили внимание на ряд обещающих деталей вакцины Moderna. Например, все 11 тяжелых случаев заражения выявлены у добровольцев, получивших инъекции плацебо. Что касается побочных эффектов, то чаще всего встречается ощущение усталости, болей в мышцах и боли в месте инъекции после второй дозы вакцины.