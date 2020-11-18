«Аэрофлот» возобновляет полеты в Иран

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует 18 ноября возобновить рейсы в Тегеран 18 ноября, говорится на сайте в официальном сообщении компании. Уточняется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю.

«Рейс SU0512 Москва - Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям», - говорится в сообщении.

Иностранцы смогут въезжать в Россию по общим условиям визового режима, исключая граждан, которые следуют с туристическими целями, уточнили в офисе авиаперевозчика. Представитель компании добавил, что расписание рейсов можно узнать на сайте «Аэрофлота», а также произвести бронирование на перелет.

«Бронирование авиабилетов доступно на сайте авиакомпании и в офисах собственных продаж», - рассказали в компании.

В настоящее время авиасообщение между Россией и Ираном официально не возобновлялось, исключение составляют рейсы по грузоперевозкам с допуском некоторой категории пассажиров.