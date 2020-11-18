Вход/Регистрация Подписка

Акции дня: Сделка по продаже «Восток ойл» подогрела акции «Роснефти»

Москва, 18.11.2020
#Рынок акций
#Фондовый рынок
#Экономика

Котировки одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» подскочили на фоне новостей о продаже 10% в проекте «Восток Ойл» сингапурскому нефтетрейдеру Trafigura. За дневную сессию в среду бумаги подорожали на +3,79% до 455,5 рублей за акцию.
Ранее стало известно, что совет директор «Роснефти» одобрил сделку, которая позволит компании разделить риски и снять часть финансовой нагрузки. «Восток Ойл» предполагает добычу углеводородов в огромных объемах в районах крайнего севера – в Красноярском крае. Подтвержденная ресурсная база проекта по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн. Как считают эксперты, сделка демонстрирует заинтересованность иностранных инвесторов в российских арктических проектах и уверенность в дальнейшем развитии Северного морского пути (СМП). Трейдеры также позитивно восприняли сделку и начали скупать акции «Роснефти».
Индекс Мосбиржи вырос на +0,96% до 3081,46 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,53% до 1277,74 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:51 мск составила 44,24 доллара за баррель (+1,14%). Российская валюта укреплялась – 76,01 рублей за доллар.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Греф остался в одиночестве
    Экосистема Сбера, не успев сформироваться, похоже, уже трещит по швам
  2. «Азербайджанцы ехали как в мирное время: ни завалов, ни разрушений, ни минных заграждений»
    Почему Армения проиграла войну за Карабах
  3. Почему Санду будет трудно увести Молдову на Запад
    Президентские выборы в Молдове завершились победой прозападной Майи Санду над пророссийским Игорем Додоном. Правда, вовсе не факт, что это событие приведен к решительной смене внешнеполитического курса страны. Такова специфика Молдовы: от президента тут не так уж и много зависит
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама