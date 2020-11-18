Акции дня: Сделка по продаже «Восток ойл» подогрела акции «Роснефти»

Котировки одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» подскочили на фоне новостей о продаже 10% в проекте «Восток Ойл» сингапурскому нефтетрейдеру Trafigura. За дневную сессию в среду бумаги подорожали на +3,79% до 455,5 рублей за акцию.

Ранее стало известно, что совет директор «Роснефти» одобрил сделку, которая позволит компании разделить риски и снять часть финансовой нагрузки. «Восток Ойл» предполагает добычу углеводородов в огромных объемах в районах крайнего севера – в Красноярском крае. Подтвержденная ресурсная база проекта по жидким углеводородам составляет 6 млрд тонн. Как считают эксперты, сделка демонстрирует заинтересованность иностранных инвесторов в российских арктических проектах и уверенность в дальнейшем развитии Северного морского пути (СМП). Трейдеры также позитивно восприняли сделку и начали скупать акции «Роснефти».