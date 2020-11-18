«Цифровое золото» и «недоллар» продолжает расти

Стоимость биткоина в среду 18 ноября превысила отметку в 18 тысяч долларов — до 18 223 долларов, повысившись сразу на 9,95% на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance. Это произошло впервые с декабря 2017 года.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют. С начала недели рост превысил 15%.

Стоимость биткоина растет на фоне активной денежной политики со стороны регуляторов Америки и Европы, которые обеспечивают количественное смягчение и приток денежной массы в экономику, отмечает основатель Talkbank Михаил Попов. Эти деньги в конечном итоге аккумулируются на фондовом рынке, в том числе в криптовалютах, основной из которых является биткоин.

Сейчас мы видим изменения ожиданий инвесторов на фондовом рынке в связи с запуском очередной вакцины и отчете фармакологической компании об успешности их применения, что меняет настроение инвесторов в пользу роста экономической активности. Это сказывается на росте цены на энергоносители и традиционных компаний, а также может негативно сказаться на курсе биткоина, считает аналитик. Он, как и золото является резервным активом, куда пытаются инвестировать на случай негативных явлений в экономике. Поскольку ситуация меняется в лучшую сторону, есть высокий риск скорого оттока средств из биткоина и, как следствие, падения его стоимости до значений на уровне до 10-12 тысяч долларов за биткоин.

«Многие эксперты говорят, но я не согласен с этим мнением, что в ближайшей перспективе курс биткоина может подняться примерно до 20 тысяч долларов за биткоин, тем самым превысив пик, которого он достигал в прошлом, и только после этого будет крупное падение. Триггером может стать допуск к массовому производству вакцин. Ожидается, что вакцины в Европе пройдут соответствующую регистрацию в конце ноября», – указывает Михаил Попов.

По его словам, сильное воздействие на рынок оказывает ситуация в Китае, где регулятор борется с нецентрализованными обменниками и трейдерами, которые работают за пределами бирж. В долгосрочной перспективе это тоже может негативно сказаться на курсе биткоина, так как сейчас на майнеров действуют запреты, что не позволяет им обменивать сформированные биткоины, например, как оплату электроэнергии.

Пока это снижает предложение биткоинов на рынке и подталкивает курс биткоина вверх. Но в случае продолжения таких сложностей могут сформироваться новые пути обмена таких биткоинов, но уже с сильным дисконтом для майнеров, что толкнет курс биткоина вниз. Задолжавшие за электричество майнеры будут вынуждены сильно сбрасывать накопившиеся у них биткоины для того, чтобы расплатиться со своими долгами. Это тоже будет негативно влиять на курс биткоина.

С другой стороны, продолжает Михаил Попов, есть позитивные изменения у регулятора в США, в частности, там сменился ответственный контролер, который как раз занимался политикой SEC в отношении криптопроектов и стал знаменит суровыми санкциями и штрафами в отношении таких проектов. Из-за его ухода SEC может сменить гнев на милость в отношении различных ICO и DeFi проектов. Это придаст ажиотаж всей криптоэкономике, что в итоге обязательно скажется на росте курса биткоина, так как будет больше желающих участвовать в этом процессе, в том числе со стороны иностранных инвесторов, которые все более и более серьезно относятся к таким активам. Они начали рассматривать биткоин как форму нового цифрового золота.

В случае снятия ограничений с криптопроектов или более лояльного к ним отношения инвесторы смогут начать активно участвовать в фандрайзинге таких проектов, что будет стимулировать привлечение средств в криптоактивы. Это может придать дополнительный позитивный рост биткоину, полагает банкир. Но скорее всего будет ситуация, что курс биткоина приблизится к 20 тысяч долларов, а после упадет, хотя и не до критически низких значений, а останется на уровне 10-15 тысяч долларов за единицу.

Крипторынком движут надежды на постепенное будущее обесценивание покупательной способности набора из традиционных валют — включая и доллар, и в меньшей степени евро, признает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Это происхоит и из-за повышенных мощностей работы «денежного принтера» центробанков, которые привычно заливают кризисы деньгами - как и всегда, однако на этот раз в действительно беспрецедентных масштабах. Печатаются без оглядки триллион за триллионом, выводятся за кадр и замалчиваются глобальные долговые проблемы, всё как бы списывает вирус.

Каждый частный инвестор скупает в этой ситуации то, во что он верит сильнее, говорит аналитик. Большинство всё-таки конвертирует выделенную под это долю денежных накоплений в акции крупных и надёжных компаний, с отлаженными за годы бизнес-моделями. Опыт показал, что не только IT-гиганты Amazon, Google или наш Yandex, но и сетевые ритейлеры вроде Wal-Mart, или фастфуд-рестораны McDonald's, вполне достойно монетизируются не только оффлайн, но и в экстренных онлайн-режимах, пока экономика ещё скована ограничениями. И тем более они не подведут, когда к весне в ходе массовой вакцинации жизнь всё больше начнёт возвращаться в русло уже не «новой нормальности», а в более привычно-нормальное русло.

Но пока одни продолжают исповедовать традиционные, можно сказать, «олдскульные» варианты сбережений, стоя на твёрдой почве обеспеченных материальными ресурсами активов, часть наиболее рисковых инвесторов, сместив точку сборки, склонна прислушаться и к доводам «секты биткоина» — ставя на веру, что скоро вырастет «всё, что не доллар», констатирует Пётр Пушкарёв. Определённая категория людей изначально готова на эксперимент с любым активом, если он записан на электронный носитель и с трудом контролируется властями.

Привлекает наличие у биткоина, как им представляется, более ясного программного алгоритма, который жёстко ограничивает дополнительную эмиссию крипты — в отличие от выходящей всё больше за рамки нормального эмиссии денег центральными банками. Аргумент здравый, но и противовес ему очевиден: отсутствие за биткоином какого-либо эмиссионного центра, с которого можно спросить за сохранность инвестиций, и хоть какого-то материального обеспечения: ходового товара или популярной среди населения услуги, что создавало бы стабильный денежный приток, а значит и игру с заведомо ненулевой суммой.

Вряд ли случайность, что движения в других менее раскрученных криптовалютах — таких как Ethereum или Ripple вовсе не такие эйфорические, добавляет Пётр Пушкарёв, а торги по ним ведутся куда более порывисто, причём по-прежнему ближе к нижним пороговым ценам 2018 года, чем к их пиковой стоимости декабря 2017-го. С биткоином картина иная, он вновь штурмует верхи, и всё же навешивать клише вроде «цифрового золота» слишком рано: поведение биткоина тоже остаётся скорее иррациональным, а собственно курс — плохо предсказуемым.