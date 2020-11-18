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Боярский пристыдил артистов, которые просят денег у государства

Москва, 18.11.2020

Народный артист России Михаил Боярский пристыдил звёзд шоу-бизнеса, которые жалуются на потерю дохода из-за пандемии коронавируса. По мнению главного мушкетёра страны, они должны найти дополнительный источник заработка, но не ждать помощи от государства, передаёт «Газета.Ru».

«Я спокойно отношусь к этому всему, – признался Боярский. – Какие-то льготы сейчас получать? Мне кажется, для мужчины – это стыдно. Я считаю, что мужик – даже в такой женской профессии, как актёрская – всё равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно – это уже его проблемы».

При этом он признался, что никогда бы не воспользовался государственной поддержкой, так как не может себе позволить такой роскоши.

«Если говорить о тех артистах, которые потеряли работу, то, наверное, им нужно как-то помочь. Но я бы не смог принять помощь, нашёл бы себе другую работу. Первое, что в голову приходит — пошёл бы водить машину», — резюмировал народный артист России.

Напомним, накануне глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на жалобы некоторых российских артистов, которые недовольны своим бедственным положением из-за пандемии коронавируса. По словам представителя Кремля, каких-либо мер поддержки в этом направлении не будет, так как артисты могут беспрепятственно продолжать свою творческую работу, в том числе сниматься в кино и на ТВ.

Ранее известный певец Валерий Меладзе раскритиковал решение властей российской столицы об отмене новогодних шоу и снижении до 25% максимальной заполняемости концертных и театральных залов из-за пандемии COVID-19.

По словам музыканта, артисты и люди, работающие с ними, вынуждены «сидеть без работы и без средств к существованию уже 8 месяцев». Его мнение поддержали многие известные представители шоу-бизнеса, в том числе продюсер Иосиф Пригожин.

В свою очередь юморист Елена Воробей пожаловалась, что из-за невозможности собирать полные залы её гонорары резко упали. В этой связи она попросила российские власти дать артистам льготы на покупку продуктов.

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