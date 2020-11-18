Вход/Регистрация Подписка

Доктор Мясников раскритиковал популярную схему лечения коронавируса

Москва, 18.11.2020

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников подверг критике схему лечения коронавируса, которая активно используется некоторыми отечественными медиками.

В частности, специалист узнал от пациентов о предписании врачей принимать комбинацию антибиотиков и разжижающих кровь препаратов, а также гормонов, БАДов и других несовместимых между собой средств с множеством побочек.

Доктор Мясников убеждён, что бороться с заболеванием с COVID-19 таким образом бессмысленно и даже опасно, передаёт РИА Новости.

«Люди, будьте бдительны, не поддавайтесь панике, которая заставляет вас принимать всё без разбора. Подобные схемы «лечения» убивают», – резюмировал врач, добавив, что Минздрав категорически против таких предписаний, и призвал своих коллег выписывать своим пациентам только то, что рекомендовано ведомством.

Ранее сообщалось, что доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов назвал самое необычное свойство коронавируса. По его словам, это соединение в себе свойств ряда вирусов.

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности», – пояснил специалист.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 985 случаев коронавируса – минимальный показатель с 11 ноября.

Всего к утру 18 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 991 998. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 501 083 (+25 179) россиян, активных случаев – 456 529 (-4660). Жертвами коронавируса в стране стали 34 387 – 456 за последние сутки, что стало самым высоким показателем с момента начала пандемии.  

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 4 174. При этом это минимальное число новых случаев заражения коронавирусом в столице, начиная с 28 октября. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2215), Подмосковье (+864), Нижегородская область (+432) и Свердловская область (+358).

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября - в 22 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Греф остался в одиночестве
    Экосистема Сбера, не успев сформироваться, похоже, уже трещит по швам
  2. «Азербайджанцы ехали как в мирное время: ни завалов, ни разрушений, ни минных заграждений»
    Почему Армения проиграла войну за Карабах
  3. Почему Санду будет трудно увести Молдову на Запад
    Президентские выборы в Молдове завершились победой прозападной Майи Санду над пророссийским Игорем Додоном. Правда, вовсе не факт, что это событие приведен к решительной смене внешнеполитического курса страны. Такова специфика Молдовы: от президента тут не так уж и много зависит
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама