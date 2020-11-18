Доктор Мясников раскритиковал популярную схему лечения коронавируса

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников подверг критике схему лечения коронавируса, которая активно используется некоторыми отечественными медиками.

В частности, специалист узнал от пациентов о предписании врачей принимать комбинацию антибиотиков и разжижающих кровь препаратов, а также гормонов, БАДов и других несовместимых между собой средств с множеством побочек.

Доктор Мясников убеждён, что бороться с заболеванием с COVID-19 таким образом бессмысленно и даже опасно, передаёт РИА Новости.

«Люди, будьте бдительны, не поддавайтесь панике, которая заставляет вас принимать всё без разбора. Подобные схемы «лечения» убивают», – резюмировал врач, добавив, что Минздрав категорически против таких предписаний, и призвал своих коллег выписывать своим пациентам только то, что рекомендовано ведомством.

Ранее сообщалось, что доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов назвал самое необычное свойство коронавируса. По его словам, это соединение в себе свойств ряда вирусов.

«Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности», – пояснил специалист.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 985 случаев коронавируса – минимальный показатель с 11 ноября.

Всего к утру 18 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 991 998. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 501 083 (+25 179) россиян, активных случаев – 456 529 (-4660). Жертвами коронавируса в стране стали 34 387 – 456 за последние сутки, что стало самым высоким показателем с момента начала пандемии.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 4 174. При этом это минимальное число новых случаев заражения коронавирусом в столице, начиная с 28 октября. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2215), Подмосковье (+864), Нижегородская область (+432) и Свердловская область (+358).

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября - в 22 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.