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Глава ВЦИОМ назвал наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса группы населения

Москва, 18.11.2020

Валерий Фёдоров – глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – назвал наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса группы населения. По данным социолога, сложнее всего в этот непростой для страны период пришлось молодым людям, женщинам с детьми, предпринимателям, а также мужчинам среднего возраста.

При этом, как подчеркнул он, среди уязвимых групп не оказалось людей старшего поколения, особенно подверженных риску осложнений из-за COVID-19.

«Российские пенсионеры во время пандемии COVID-19 оказались достаточно стойкими, даже индифферентными к этому вызову, – цитирует Фёдорова РБК. – Наше старшее поколение слишком многое в жизни пережило, чтобы бояться этой заразы. Но проблемные группы есть, и каждая из них проблемна по-своему».

В частности, российская молодежь, как отметил глава ВЦИОМ, оказалась в своём большинстве «достаточно тепличной».

«Молодые россияне в основном выросли в малодетных семьях, с максимумом внимания от родителей, с максимумом комфорта. А тепличному растению и под сквозняком непросто, а уж тем более во время бури. Поэтому многие молодые россияне не выдерживают напряжения. Они умеют искать информацию, но плохо её структурируют и не знают, чему верить, чему нет», – резюмировал глава ВЦИОМ, добавив, что эта особенность также сработала против молодёжи.

Ранее сообщалось, что в 13 регионах России выявлена мутация коронавирусной инфекции. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Уточняется, что речь идёт о Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Свердловской, Ленинградской и Омской областях, Республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях.

Лиознов при этом подчеркнул, что вляния изменчивости COVID-19 на тяжесть течения и патогенность вируса не обнаружено.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 985 случаев коронавируса – минимальный показатель с 11 ноября.

Всего к утру 18 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 991 998. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 501 083 (+25 179) россиян, активных случаев – 456 529 (-4660). Жертвами коронавируса в стране стали 34 387 – 456 за последние сутки, что стало самым высоким показателем с момента начала пандемии.  

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 4 174. При этом это минимальное число новых случаев заражения коронавирусом в столице, начиная с 28 октября. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2215), Подмосковье (+864), Нижегородская область (+432) и Свердловская область (+358).

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс., 14 ноября - в 22 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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