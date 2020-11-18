Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила ситуацию, которая складывается в России из-за пандемии коронавируса. По её словам, всё по-прежнему находится под контролем, передаёт РИА Новости.

«Но нынешняя эпидемиологическая обстановка требует незамедлительного реагирования», – резюмировала вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Валерий Фёдоров – глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – назвал наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса группы населения. По данным социолога, сложнее всего в этот непростой для страны период пришлось молодым людям, женщинам с детьми, предпринимателям, а также мужчинам среднего возраста. При этом, как подчеркнул он, среди уязвимых групп не оказалось людей старшего поколения, особенно подверженных риску осложнений из-за COVID-19.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 985 случаев коронавируса – минимальный показатель с 11 ноября.

Всего к утру 18 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 991 998. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 501 083 (+25 179) россиян, активных случаев – 456 529 (-4660). Жертвами коронавируса в стране стали 34 387 – 456 за последние сутки, что стало самым высоким показателем с момента начала пандемии.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 4 174. При этом это минимальное число новых случаев заражения коронавирусом в столице, начиная с 28 октября. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2215), Подмосковье (+864), Нижегородская область (+432) и Свердловская область (+358).