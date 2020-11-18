Инвестор вложит 25 млрд руб. в заводы по переработке осадка сточных вод в Москве - заммэра Ефимов

Власти Москвы завершили первый этап открытого конкурса по строительству двух заводов по экологичной переработке илового осадка на юго-востоке столицы. Во второй этап конкурса вышли три инвестора. С одним из них будет подписано концессионное соглашение на 20 лет, инвестиции в создание заводов составят более 25 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

Каждый год на очистных сооружениях Мосводоканала образуется более 900 тысяч тонн илового осадка, вопрос его безотходной переработки обсуждался в столице на протяжении многих лет. Сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка. Заводы будут соответствовать мировым экологическим стандартам.

«Второй этап конкурса продлится в течение трех месяцев, в этот период компании должны будут представить свои предложения по реализации проекта. Концессионное соглашение на 20 лет будет подписано с победителем конкурса в марте 2021 года. Два современных завода по экологичной переработке сточных вод инвестор должен будет построить в течение трех лет, а последующие 17 лет будет осуществлять их эксплуатацию», – сообщил заместитель мэра.

Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом предприятия будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию. Заводы построят на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

«По условиям соглашения победитель конкурса возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка», – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Москва активно использует концессионные соглашения для развития городской инфраструктуры. Как пояснил Прохоров, этот механизм позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города, а также привлекать частные компетенции и высокие технологии. В результате город получает функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока концессии.Конкурс на право заключения концессионного соглашения в августе 2020 года объявил департамент города Москвы по конкурентной политике. Заявки принимались в течение трех месяцев. «В адрес компаний, прошедших отбор, уже направлены соответствующие уведомления о предоставлении конкурсных предложений в срок до 19 февраля 2021 года», - пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Общий объем инвестиций в рамках заключенных концессионных соглашений Москвы сегодня составляет около 60 млрд рублей. Чаще всего такая форма сотрудничества используется в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета – например, при создании транспортной инфраструктуры или социальных объектов. Теперь концессии распространятся и на сферу ЖКХ.

«Сейчас в Москве на условиях концессии реализуется проект по созданию и последующей эксплуатации канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». С инвестором заключено концессионное соглашение на 25 лет, объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Также по концессии строится Северный дублер Кутузовского проспекта, частные инвестиции в проект – порядка 50 млрд рублей. На условиях концессии будет осуществлен проект по созданию геронтологического центра – инвестор реконструирует под него четырехэтажное здание на западе столицы площадью более 3 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций составит около 600 млн рублей», – рассказала директор городского агентства управления инвестициям Светлана Ганеева.Строительство подобных заводов в Москве – «очень прорывная вещь», считает исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков. «Для подобных огромных агломераций-многомиллионников открытие заводов по переработке илового осадка действительно архиактуально и архивостребованно. Эти отходы генерятся каждый день и никуда от них не деться. А размещать их в окружающей среде в том виде, в котором они поступают - крайне неправильно, ведь это очень вредно. Естественно, надо перерабатывать их в полезный продукт, который и создается на подобных предприятиях», - пояснил он.

По условиям соглашения победитель конкурса возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию илового осадка. Полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива, рассказал Жуков. «Стоит отметить, что сушка илового осадка является одним из эффективных и экологически безопасных способов утилизации на сегодня. Альтернатива - превращать в почвогрунт и использовать его как рекультивант для восстановления нарушенных земель. Но это ограниченный спектр применения, соответственно, имеющий ограниченный ресурс. А вот использование в виде топлива - это достаточно серьезная альтернатива, и если мы будем соблюдать все технологические подходы к реализации данного метода, то это будет наиболее оптимальный и универсальный вариант», - заключил он.