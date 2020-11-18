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Курс доллара: рублю предрекли новый скачок

Москва, 18.11.2020
  • Курс доллара: рублю предрекли новый скачок

Алексей Павлишак/ТАСС

После мощного роста, который наблюдался в понедельник, вчера рубль на фоне негативного внешнего фона развернулся вниз. Торги стартовали для нашей валюты с показателей 76,28 за доллар и 90,58 – за евро.

К закрытию основной сессии на Мосбирже рубль ещё немного просел. По данным на 19:00 мск курс доллара составлял уже 76,32 (+16,25 коп.), а курс евро – 90,64 (+43 коп.). При этом, судя по индексу DXY, «американец» вчера не укрепился, а скорее наоборот: его индекс снизился с 92,49 пункта до 92,32.

Большинство экспертов считает, что пусть небольшое, но ослабление рубля в обеих парах стало следствием наметившегося тренда на ухудшение ситуации на глобальных торговых площадках и частичного ухода инвесторов из риска в более защитные активы. Кроме того, во вторник перешли к снижению мировые цены на «чёрное золото», потерявшие за сутки почти 1%.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» отметил, что сейчас против рубля выступает сразу несколько негативных факторов.  В первую очередь это связано с тем, что эйфория глобальных игроков по поводу западных вакцин с высокой эффективностью сошла не нет, а коронавирусная ситуация в мире, в том числе и в России продолжает ухудшаться.

«В частности, в США зафиксированы высокие темпы распространения COVID-19, что заставляет вновь закрывать экономики. Так, в штате Калифорния уже восстановлены запреты на работу многих предприятий, а губернатор предупредил, что может ввести комендантский час. Ужесточаются ограничения и в других штатах, а также в странах Европы», – отметил эксперт.

Кроме того, как подчеркнул Бабин, выявленные неучтенные голоса в штате Джорджия повышают политическую неопределённость в стране относительно итогов президентских выборов, а значит рынки вновь охватит негатив, что в краткосрочной перспективе отправит рубль в паре с долларом в верхнюю границу диапазона 76,00-77,50. Пару евро-рубль можно ждать в коридоре 90,50-91,60.

Аналитики банка «Санкт-Петербург», считают, что сейчас вокруг нашей валюты сложился нейтральный новостной фон. Нефтяные котировки хоть и упали в цене, в целом сохраняют шансы вернуться к росту, подтянувшись вскоре к показателям понедельника, благодаря действиям ОПЕК.

«В этой связи мы полагаем, что в ближайшие дни курсовая динамика будет находиться в зависимости от аппетитов глобальных игроков к риску. Некоторые колебания здесь, конечно, возможны. Но мы уверены, что наша валюта в паре с долларом сохранится в диапазоне 76,20-76,50 руб.», – отметили они.

Оптимистично настроен и Дмитрий Полевой из «ЛОКО-Инвест». Однако, он предполагает, что в условиях негатива на внешних рынках ждать в ближайшей перспективе мощно роста нацвалюты, который был в самом начале этой недели, всё-так не стоит.

«Но при условии, что внешнеполитический фон в мире не поменяется в худшую сторону, рубль сможет до конца недели остаться на нынешних уровнях, что вполне даже неплохо. При этом российскую валюты должны поддержать экспортёры. Поэтому сегодня-завтра пара доллар-рубль, скорее всего, останется в коридоре 76,00-76,50», – сказал Полевой.

Между тем в компании «Открытие Брокер» определили для рубля новые горизонты. В частности, начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин видит потенциал для укрепления рубля до 75,00 за доллар. При этом эксперт признал, что после заметного роста, наблюдавшегося в самом начале этой недели, рубль вчера оказался среди худших валют сегмента ЕМ.  

«Но несмотря на это, наша валюта всё равно выглядит устойчиво и способна вновь перейти к укреплению. При этом рубль поддержит фаза ноябрьского налогового периода, скорые аукционы Минфина РФ по продаже ОФЗ, а также цены на нефть марки Brent, которые в ожидании новых вакцин от COVID-19 имеют потенциал уйти к показателям 45,00-50,00 долл. за бочку. Всё это позволяет нам предположить, что рубль подорожает до 75,00 в паре с долларом», – полагает Шульгин.

Новый прогноз по курсу рубля сделали эксперты Sberbank CIB. Они отметили, что во вторник рубль подешевел менее чем на 0,1%. И как убеждены они, вчерашняя коррекция продолжительной не станет, а рубль, вероятнее всего, вскоре вновь будет дорожать.

«Есть все предпосылки, что российская валюта закрепится на уровнях крепче 76,00. А это очень мощный уровень поддержки для пары доллар-рубль, которая откроет нацвалюте дорогу к 74,00», – прогнозируют аналитики крупней кредитный организации страны.

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