Минтруд предлагает изменить условия выплаты накопительной пенсии

Минтруд РФ планирует изменить систему выплат накопительных пенсий, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо ведомства, которое было направлено в Пенсионный фонд России (ПФР).

Предлагается осуществлять единовременные выплаты пенсионных накоплений в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ). В Минтруде сообщили изданию, что ведомство дало поручение пенсионному фонду представить несколько вариантов выплат накопительной части пенсии, после чего представить их «НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса». Уточняется, что в настоящее время решения о внесении изменений в законодательство, регулирующее данный вопрос, пока не принято.

Сегодня пенсионеры получают накопительную пенсию, только в случае если у них на счете скопилось достаточно средств для ежемесячных выплат, которые превышают 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Единовременно подобные выплаты перечисляются только в случае, когда объем накоплений не достиг этого уровня.

Средний размер пенсий в России составляет в данный момент 15 тыс. рублей. Для того, чтобы пожизненно получать накопительную пенсию эта часть должна превышать 750 рублей, то есть россиянину необходимо иметь на счете почти 200 тыс. рублей.