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Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Москва, 18.11.2020
Эксперты из разных стран мира обсудили будущее цифровой индустрии в рамках конференции, организованной Южно-Уральским государственным университетом. Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях.
#Образование
  • Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Фото: Данил Рахимов

Международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития 2020» завершилась в Южно-Уральском государственном университете. Мероприятие длилось три дня, с 17 по 19 ноября; участие в нем приняли специалисты в сфере цифровых технологий: представители университетов и крупных корпораций, которые видят в «Индустрии 4.0» будущее для исследователей, практиков и бизнеса.

«Конференция „Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития“ посвящена различным аспектам цифровизации, связанным с повышением надежности работы предприятий, безопасности и эффективности. Насколько мне известно, это единственная конференция такого масштабного уровня, которая проводится в Российской Федерации. В пленарном заседании участвуют ведущие ученые из разных стран, а также представители крупных компаний. Например, свое видение развития цифровой индустрии в докладах представили президент корпорации Emerson Майкл Трейн и ее вице-президент Питер Зорнио. Эта компания – признанный лидер цифровой индустрии», – прокомментировал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Цифровая индустрия определяет тренд, в первую очередь, направленный на интеллектуализацию производственных процессов. Поэтому исследования и разработки, ориентированные на решение возникающих перед индустрией проблем, имеют особое значение в цифровой трансформации. Именно внедрению «интеллектуальных фабрик» и цифровых двойников, использованию машинного обучения, анализа больших данных, киберфизических систем была посвящена конференция в 2020 году.

2.jpg Фото: Данил Рахимов
Фото: Данил Рахимов

«Цифровая трансформация – это наша реальность, которую мы наблюдаем последние четыре года. И существующие сейчас вызовы не будут последними. Для достижения устойчивых результатов нужно обеспечить взаимодействие между информационными технологиями и операционными технологиями. Благодаря этому можно будет собирать данные, интерпретировать их глобально и действовать локально. Конечно, приоритетом во всем мире сегодня является подход ESG (экология/социальная ответственность/управление), он распространяется и на производства, которые также ориентированы на применение цифровых технологий», – подчеркнул президент корпорации Emerson (США) Майкл Трейн.

Для ЮУрГУ цифровая индустрия является одним из ключевых направлений как для «SMART-университета цифровых трансформаций». Специалисты вуза исследуют и развивают основные технологии цифровизации в сотрудничестве с крупными отечественными и мировыми компаниями. О главных разработках ЮУрГУ рассказал ректор вуза Александр Шестаков, а специалисты из России, США, Китая, Казахстана, Великобритании, Франции, Люксембурга, Германии, Индии и Ирана поделились своим видением развития «Индустрии 4.0». Пленарные и секционные заседания проводились онлайн – такой формат стал отличительной чертой прошедшей конференции.

Все представленные доклады будут опубликованы в сборнике трудов в электронной библиотеке «IEEE Xplore», индексируемой в Scopus и Web of Science.

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