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Цены на нефть замерли в ожидании встречи ОПЕК

Москва, 18.11.2020
  • Цены на нефть замерли в ожидании встречи ОПЕК

Из открытых источников

Мировые цены на нефть утром 18 ноября не демонстрируют общей динамики на фоне ожидания полноформатной встречи ОПЕК, которая пройдет 30 ноября — 1 декабря, сообщает Прайм.

Как отмечают аналитики, значительную поддержку рынку сегодня оказало, прошедшее накануне заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором была достигнута предварительная договоренность продлить действующие ограничения на добычу на три-шесть месяцев 2021 года. Тем не менее окончательное решение будет принято на заседании ОПЕК.

По данным на 8.00 по московскому времени  цена фьючерсов на декабрь на сорт Brent выросла на 0,05%, достигнув отметки $43,77 за баррель, котировки WTI с поставками в декабре потеряли 0,12% и торгуются по $41,38 за баррель.

Утром 18 ноября стало известно о росте запасов нефти в США за неделю по 13 ноября на 4,2 миллиона баррелей, о чем сообщает API. Сегодня вечером будут опубликованы официальные данные министерства энергетики. Аналитики рассчитывают, что будет объявлено о росте показателя только на 1,6 миллиона баррелей.

Напомним, новые договоренности ОПЕК+ действуют с мая текущего года, когда страны – участницы ОПЕК+ начали сокращать добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. В августе сокращения в день снизились до 7,7 миллиона баррелей в сутки. Начиная с января 2022 года до конца апреля 2022 года ОПЕК+ снизит уровень добычи нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки от начального уровня.

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