Несколько футболистов сборной Сербии заразились коронавирусом перед матчем с Россией

Сразу три игрока футбольной сборной Сербии сдали положительные тесты на COVID-19 перед матчем Лиги наций против российской команды.

В частности, коронавирус обнаружен у голкипера Джордже Николича, а также полузащитников Дарко Лазовича и Сергея Милинковича-Савича. Кроме того, положительный тест сдал один из физиотерапевтов сборной. Все четверо находятся на самоизоляции, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу сербской национальной команды.

Напомним, матч Лиги наций между сборными России и Сербии состоится 18 ноября 22:45 мск на поле белградского стадиона «Райко Митич», известного, как «мала Маракана». Это домашняя арене футбольного клуба «Црвена звезда» вмещает 53 тыс. зрителей. Однако сегодня из-за пандемии коронавируса игра пройдёт при пустых трибунах.