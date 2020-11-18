Ozon выплатил Сбербанку миллиард рублей

В рамках урегулирования спора из-за разорванного соглашения о договоренностях между компаниями российский маркетплейс Ozon согласился выплатить Сбербанку один миллиард рублей, говорится в официальном сообщении Ozon, касающегося планов по размещению американских депозитарных акций (ADS). Еще в начале ноября компания сообщила о разрыве некого соглашения по сделке со Сбербанком, за расторжение которого положен штраф в размере миллиарда рублей.

Сбербанк уже направил уведомление маркетплейсу об ожидании с его стороны полной выплаты или объяснений, почему Ozon считает условия соглашения выполненными. Уточняется, что подробности сделки не раскрывались.

Ozon на прошлой неделе сообщил, что все разногласия со Сбербанком урегулированы и стороны не имеют к друг другу претензий. В апреле текущего года финансовая организация также сообщала, что предоставила Ozon займ на шесть миллиардов рублей. Как поясняли в маркетплейсе, в марте был привлечен однолетний кредит по ставке 15% годовых. По сообщению Сбербанка средства были предоставлены для развития

Сбербанк в апреле сообщил, что предоставил логистических мощностей и финансирования текущей операционной деятельности.