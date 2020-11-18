Полиция в Германии разгоняет протестующих против коронавирусных ограничений

В настоящее время возле Бранденбургских ворот в центре Берлина проходит демонстрация против коронавирусных ограничений, передает ТАСС. Обстановка продолжает накаляться, полиция применила против протестующих водометы из-за отказа разойтись, в ответ полетели петарды, дымовые шашки и бутылки.

Корреспондент ТАСС передает, что в воздухе стоит резкий запах гари, правоохранители при помощи громкоговорителей призывают протестующих прекратить акцию и разойтись по домам. К настоящему моменту прошли первые задержания: сотрудники полиции выхватывают из толпы особенно агрессивно настроенных манифестантов. В общей сложности порядок в городе обеспечивают более 2,2 тыс. сотрудников полиции.

По данным полиции, в настоящее время у Бранденбургских ворот, находится приблизительно 10 тысяч демонстрантов, большинство протестующих без средств индивидуальной защиты. На призывы полицейских надеть маски и соблюдать социальную дистанцию участники акции не реагируют.