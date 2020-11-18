Портал поставщиков Москвы привлек 200 тысяч участников со всей страны

«На интернет-платформе для проведения закупок для государственных и муниципальных нужд «Портал поставщиков» зарегистрировалось уже 200 тысяч поставщиков, почти половина из них – региональные компании и предприниматели», сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Портал поставщиков – это современная и единая витрина закупок малого объема, позволяющая осуществлять все оперативные закупки в формате электронного магазина: котировочные сессии длятся от 3 до 24 часов, контракты заключаются и актируются в электронном виде с использованием электронной подписи – быстро, дистанционно и без бумажного носителя.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13%. Каталог уникальных товаров, работ и услуг сегодня содержит уже более 845 тысяч наименований.

«Мы видим, что за семь лет работы Портал поставщиков приобрел статус общероссийского проекта. В настоящий момент он объединяет поставщиков со всей страны и заказчиков из Москвы и еще 36 регионов. С начала 2020 года на платформе для совершения закупок малого объема зарегистрировалось почти 40 тысяч поставщиков. Всего на Портале сейчас работают уже более 200 тысяч поставщиков, 40% из которых – региональные компании и предприниматели. При этом 90% всех поставщиков – представители малого и среднего бизнеса, доля индивидуальных предпринимателей составляет 14%», – сказал заместитель мэра.

Больше всего на Портале зарегистрировано представителей бизнеса из Москвы и Московской области – 119,1 тысячи и 20,6 тысячи поставщиков соответственно. Также в топ-5 по количеству зарегистрированных поставщиков входят Пермский край – 7,4 тысячи, Санкт-Петербург – 5,9 тысячи и Краснодарский край – 3,4 тысячи поставщиков.

«За 10 месяцев 2020 года между региональными поставщиками и столичными заказчиками на Портале было заключено 59,4 тысячи контрактов на общую сумму 8,5 млрд рублей, что составляет порядка 30% от общего объема закупок московских заказчиков на Портале. Чаще всего московские заказчики закупают у региональных поставщиков медицинские, строительные и хозяйственные товары. Данное обстоятельство свидетельствует не только об открытости столичной системы закупок, но и наличии реальной возможности для региональных поставщиков выйти на московский рынок со своим предложением. А московские поставщики получают уникальную возможность расширить рынки сбыта без дополнительных затрат», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В топе закупок на портале медицинские товары, техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт, строительные и хозяйственные товары, а также услуги по санитарному содержанию и уборке. Кроме того, портал поставщиков показал себя удобным сервисом для закупок медицинского оборудования и антисептических средств для государственных заказчиков, что крайне важно в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.