Презентация нового исследовательского медиапроекта EXODVS в Москве

Эксклюзивное мероприятие посетили: Даниил Радлов, Катя Павелко, Анзор Канкулов, Саша Мадмуазель, Диана Борисова, Лиза Михалева, Анастасия Магамедова и другие.

EXODVS посвящен изучению культур через сочетание захватывающих историй, документальных и художественных съемок, видео, подкастов, иллюстраций и архивных кадров. Идея создания проекта принадлежит Максиму Башкаеву-Вайсборду, одному из основателей бренда Outlaw Moscow и студии Outlaw Creative.

«Основная задача EXODVS – посредством искусства и документалистики непредвзято и эмоционально показать разные грани реальности. Мы стремимся раскрыть богатство культур различных стран и народов под совершенно другим углом, отойти от стереотипного мышления и увидеть мир во всем его богатстве и многообразии», - отметил Максим Башкаев-Вайсборд.

К проекту подключены художники, режиссеры, фотографы и эксперты по мультимедиа. EXODVS при всей своей инновационности на самом деле оперирует к вечным и незыблемым ценностям: красоте и многообразии жизни современного человека. Подход полностью соответствует философии бренда Bulleit и идее платформы Made for Bulleit, которая поддерживает и объединяет настоящих мастеров своего дела – дизайнеров, художников, музыкантов, фотографов. Они создают продукты, вдохновленные характером и философией её основателя. Платформа Made for Bulleit давно и продуктивно сотрудничает с Максимом и брендом Outlaw и известны серией нашумевших коллабораций.

Гости мероприятия знакомились с экспозицией, яркими фотоснимками и инсталляциями. Атмосферу вечера дополняли специально созданные на основе бурбона коктейли – Bulleit for EXODVS, Bulleit Paloma и Bulleit Sangrita, которые позволили гостям прочувствовать вкус настоящей мексиканской вечеринки.

Проект EXODVS поддерживается с помощью капсульных коллекций одежды и ювелирных изделий, которые также были представлены на презентации. Онтологическое погружение в историю и культуру Мексики соединено в интерактивный рассказ на сайте exodvs.com и инстаграме instagram.com/ex0dvs