Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег и ударят морозы

Климатическая обстановка на всей территории России остаётся очень нестабильной, и Москва здесь не является исключением. После аномально тёплого начала последнего календарного месяца осени в столице заметно похолодало и стало очень некомфортно.

Погода в Москве 19 ноября. Точный прогноз синоптиков

Так, в среду, 19 ноября, столичный регион продолжает находиться на западной периферии обширного антициклонического фронта. При переменной облачности существенных осадков сегодня не ожидается.

Максимальный температурный фон, по прогнозу синоптиков, составит от нуля до минус 2. В Подмосковье синоптический разброс более широкий – столбики термометров в разных районах области показывают от плюс 1 до минус 4.

При этом дует ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигают 15 метров в секунду. Атмосферное давление составяет сейчас 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – 60%.

МЧС предупреждает москвичей о мокром снеге, ледяном дожде, метели и гололедице

Между тем, по данным регионального Управления МЧС РФ на Москву надвигается непогода. Как предупредили в ведомстве, в период с 22:00 мск 18 ноября и до 08:00 мск 19 ноября в российской столице усилится ветер. Ожидается, что его порывы будут достигать 20 метров в секунду. А при температуре воздуха минус 1-3 это создаст ощущение 10-градусных морозов.

Кроме того, прогнозируется ледяной дождь, переходящий в мокрый снег. При шквалистом ветре возможна метель. Ещё одной природной неприятностью станет сильная гололедица.

В этой связи в МЧС отмечают, что в таких сложных климатических условиях надо быть очень внимательными на дорогах, причём как водителям, которым необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, так и пешеходам.

Синоптики рассказали, когда в Москве ляжет первый снег

Первый снег в Москве уже выпадал, но снежного покрова при этом пока не образовалось. В ночь на четверг, 19 августа также ожидается снег, но пока мокрый. И при всех природных катаклизмах в виде сильного ветра и жуткого по ощущениям холода, на почве он вновь не сохранится, так как фактически термометры будут показывать плюс 1-2.

А вот днём 20 ноября весь столичный регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта, пойдёт снег и в дождь он уже переходить не будет. В ночь на 21 ноября он лишь усилится. При отрицательной температуре воздуха (минус 1-2), таять снег не будет. Поэтому к утру субботы на московской земле сформируется первый снежный покров высотой 2-4 см, но, скорее всего, временный.

В Росгидромете сообщили о скором наступлении в Москве климатической зимы

Согласно прогнозу Росгидромета, по-настоящему зимняя климатическая обстановка со стабильными отрицательными показателями температуры воздуха, осадками в виде снега и устойчивым снежным покровом установится в регионе ориентировочно в период с 25 по 30 ноября.

В частности, руководитель ситуационного центра этой федеральной службы Юрий Варакин, обещает, что в последние дни календарной осени погода станет уже зимней. Столбики термометров опустятся до минус 3-5, поэтому снег может пролежать на почве, как минимум до конца первой декады декабря, так как в Росгидромете не исключают, что в начале календарной зимы возможны ещё периоды оттепели. Но, как предполагают специалисты, они будут временными.