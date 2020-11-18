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Путин озвучил самый тревожный фактор в ситуации с коронавирусом

Москва, 18.11.2020

Глава российского государства Владимир Путин назвал самый тревожный фактор в ситуации с коронавирусом. По его мнению, что больше всего его тревожит рост смертности от COVID-19, передаёт РИА Новости.

В ходе совещания с правительством Путин, в частности, отметил, что количество новых случаев выявления болезни растёт.

«К сожалению, увеличивается и количество пациентов с тяжёлыми осложнениями. И самое тревожное, повышается уровень смертности», – подчеркнул российский лидер.

В связи с этим глава государства поручил: незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с ковидом и моментально исправлять ситуацию; проанализировать ситуацию с лечением больных на дому в регионах; решить вопрос связи пациентов с поликлиниками; не только произвести и закупить лекарства от коронавируса, но и довести их до всех заболевших; предусмотреть дополнительные выплаты (до 10 тыс. руб. ежемесячно) до конца 2020 года для учащихся медицинских заведений, которые оказывают помощь в борьбе с COVID-19; задействовать опыт крупнейших российских компаний, включая Росатом, а также взять под контроль социальные выплаты в регионах до конца года.

Как подчеркнул Путин, в настоящее время на местах медленно осваивают выделенные им деньги, а в сложившейся ситуации, это непозволительно.

Кроме того, президент призвал глав регионов «не приукрашивать данные и делать вид, что у них всё нормально.

«Это абсолютно недопустимо. Такие благостные отчёты и замалчивание никому не нужны, ни здесь, ни в центре, ни на местах», – резюмировал президент России, напомнив, что местные власти получили широкие полномочия по борьбе с пандемией, поэтому спрос с них будет высоким.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Татьяна Голикова в ходе этого совещания оценила ситуацию, которая складывается в России из-за пандемии коронавируса. По её словам, всё по-прежнему находится под контролем.

«Но нынешняя эпидемиологическая обстановка требует незамедлительного реагирования», – отметила вице-премьер.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 20 985 случаев коронавируса – минимальный показатель с 11 ноября.

Всего к утру 18 ноября общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 1 991 998. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 501 083 (+25 179) россиян, активных случаев – 456 529 (-4660). Жертвами коронавируса в стране стали 34 387 – 456 за последние сутки, что стало самым высоким показателем с момента начала пандемии.

Самые высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 4 174. При этом это минимальное число новых случаев заражения коронавирусом в столице, начиная с 28 октября. Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+2215), Подмосковье (+864), Нижегородская область (+432) и Свердловская область (+358).

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