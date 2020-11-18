Путин поручил правительству избавить регионы от необходимости брать кредиты в банках

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание с членами правительства, в ходе которого потребовал, чтобы все социальные обязательства регионов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, были профинансированы в полном объеме.

«Прошу правительство оказать финансовую поддержку тем регионам, которые действительно нуждаются в этой поддержке, вне зависимости от формальных обстоятельств, формальных показателей, чтобы у них не возникло острого дефицита денежных средств... В целом обращаю внимание: сейчас нужно сделать всё, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынке, у коммерческих банков и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития», – заявил Путин.