Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы с карт

В ближайшие время в нашей стране банки могут начать блокировать сомнительные переводы с карт. В частности, ассоциация «Россия» (АРБ) разработала проект закона, согласно которому подозрительные карточные переводы клиент сможет заблокировать на срок до 25 дней, передаёт РБК.

Ожидается, что такое нововведение в законодательстве значительно снизит ущерб от социальной инженерии, чем часто пользуются мошенники. Кроме того, это позволит возвращать деньги пострадавшим от мошеннических действий в этой сфере.

Согласно законопроекту, клиенты, которые заподозрили кражу денег со своих карт, смогут заблокировать данную операцию на срок до 25 дней. Поправки планируется ввести в закон о национальной платежной системе. Для этого АБР направит свои предложения в Центробанк.

В свою очередь представители регулятора рассказали, что предложения АРБ необходимо серьёзно проанализировать и доработать.