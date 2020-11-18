Прогноз курса доллара подстегнул расходы россиян

Расходы-прыгуны

На неделе с 9 по 15 ноября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 375 рублей, или на 8% больше, чем неделей ранее, выяснили социологи из «Ромир». Восемь процентов за неделю это очень много, и как оказалось, годовой рекорд. Предыдущий рекорд недельных расходов был зафиксирован на неделе с 23 по 29 марта, сообщили исследователи агентству РИА Новости.

Отмечается, что нынешний рост расходов происходит на фоне эпидемии коронавируса и принятия новых ограничительных мер. По-видимому, часть населения запасается продуктами в ожидании возможного локдауна. То же было и в конце марта, когда слово локдаун было еще мало кому известно, но именно он и последовал.

Недельные расходы россиян могли вырасти на 8% по сравнению с предыдущей неделей по разным причинам, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, этот скачок не совсем правильно объяснять только риском введения новых ограничительных мер, поскольку власти уже неоднократно подчеркивали, что нового режима жесткой самоизоляции вводится не будет. Более того, россияне вряд ли пополняли запасы продуктов питания, поскольку весной продовольственная индустрия смогла достойно справиться с ростом спроса, а оснований для возникновения острого дефицита каких-либо продуктов питания и товаров нет и сейчас.

Как считает аналитик, рост расходов связан с сезонными факторами, а также с регулярно изменяющимися потребностями граждан. Например, предполагает он, домохозяйства могли закупать товары длительного пользования. И, возможно, текущая неделя — 16-22 ноября покажет планомерный скачок вниз, прогнозирует Алексей Антонов.

Эхо из-за океана

Его предположение об аномальности минувшей недели подтверждается. Рост покупательской активности населения в середине ноября 2020 года сменился ее спадом, отмечает, в свою очередь, преподаватель кафедры финансовых дисциплин ВШУФ Валерий Корнейчук. Так, повышение индекса потребительской активности россиян за период 8 — 13 ноября 2020 года с 55 до 75 единиц сменился его падением и выходом на уровень 63 единиц, что соответствует потреблению в обычном режиме.

Этот всплеск индекса, по мнению аналитика, связан с уровнем курса доллара , который сложился в ожидании выборов президента США. Предсказания о росте курса до 100 рублей за доллар в случае победы Джо Байдена, по видимому, возымели воздействие, и граждане продолжили закупки потребительских товаров впрок, несмотря на заверения властей о их достаточности на складах и способности воздействовать на курс доллара.

В этот же период Банк России проводил операции с иностранной валютой на рынке, напоминает Валерий Корнейчук. В результате этого и совокупности иных макроэкономических факторов курс доллара снизился с 80 рублей до 76 рублей за доллар. К 14 ноября 2020 года произошло и снижение индекса потребительской активности и выход его на уровень потребления в обычном режиме. Уменьшение связано с общей тенденцией снижения доходов населения и, соответственно, падением его покупательной способности.

Связь роста потребительской активности со второй волной пандемии, на взгляд Валерия Корнейчука, не прослеживается. Рост числа зараженных коронавирусом в России в рассматриваемом периоде не оказал существенного влияния на индекс потребительской активности. По мнению эксперта, покупательная активность населения в оставшихся неделях ноября сохранится на уровне потребления в обычном режиме.