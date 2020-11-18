ШАХМАТЫ: первый клип

Композицией для клипа, которая впервые публично была исполнена по-русски на премьере ШАХМАТ 17 октября, был выбран страстный и эмоционально наполненный дуэт главных героев «Ты и я» (You and I), который исполнили актеры мюзикла Александр Суханов (Анатолий Сергиевский) и Анастасия Стоцкая (Флоренс Васси).

«Мы не раз говорили о том, что сила и уникальность ШАХМАТ скрыта, в первую очередь, в удивительной музыке, которую написали Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус – те самые парни из группы ABBA, ставшей легендой мировой поп-музыки, – говорит продюсер мюзикла Дмитрий Богачев. – Более того, в ШАХМАТАХ композиторы, что называется, прыгнули выше своей головы – в оперное по структуре полотно они уложили совершенно разные жанры. Тут и рок-баллады, и поп-хиты, и академические хоры, и инструментальные композиции, напоминающие барочную музыку, а знаменитый номер «Ночь в Бангкоке» (One Night in Bangkok), открывающий второй акт, вместил в себя сразу залихватское диско и настоящий рэп. Последний в 80-е, когда были написаны ШАХМАТЫ, вообще был диковинкой, а на театральной сцене и подавно прозвучал впервые – что не помешало этой песне бить все рекорды популярности и оставаться на вершинах чартов многие месяцы. Тем не менее, именно для первого видео российских ШАХМАТ мы остановились на дуэте «Ты и я», потому что он, на наш взгляд, передает всю мощь и глубину музыки спектакля в целом: тут и есть и симфонизм, и неповторимая мелодичность, за которую, собственно, мы и обожаем ABBA».

Русский текст дуэта «Ты и я» (как и всего мюзикла ШАХМАТЫ) написал поэт и композитор, автор-исполнитель Алексей Иващенко, который не раз занимался переводом бродвейских мюзиклов. «Работать с оригинальным текстом Тима Райса было очень сложно, но безумно интересно, – признался он, – стихи в мюзикле отличаются, в первую очередь, колоссальным разнообразием ритмических рисунков и, как следствие, разнообразием стихотворных размеров, которые порой удавалось сохранить просто чудом».

Еще одна особенность премьерного видео заключается в том, что «Ты и я» снят прямо на сцене – в тех же условиях, в которых спектакль идет в ежедневном режиме. Многотонная трехуровневая декорация – ее части скользят по подмосткам, образуя необходимые сюжету локации; большой оркестр, разместившийся на самом верху – на высоте трехэтажного дома; многочисленные проекционные и светодиодные экраны, придающие шоу не только яркость и атмосферность, но и правдоподобно дополняющие место действия.

«Это уникальный опыт – задействовать в съемках видеоклипа сценическое пространство со всем его декорационным сетом. Однако весь масштаб и зрелищность постановки зрители смогут оценить только придя в Театр МДМ», – отметил Дмитрий Богачев.

Посмотреть клип можно на официальном YouTube канале «Бродвей Москва»: https://youtu.be/PaCsZSyqBHI