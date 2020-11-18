Вход/Регистрация Подписка

Глава SoftBank Масаёси Сон запасается наличностью, чтобы подготовиться к «худшему сценарию»

Москва, 18.11.2020
#Финансы
#Мировая экономика
  • Глава SoftBank Масаёси Сон запасается наличностью, чтобы подготовиться к «худшему сценарию»

Zuma\TASS

Основатель, директор и председатель совета директоров SoftBank Group Масаёси Сон заявил, что он готовится к «самому худшему сценарию» развития событий. Для того, чтобы иметь как можно больше наличности, он удвоил в этом году продажу активов.

Выступая в режиме видеоконференции перед участниками конференции Dealbook, проводимой газетой New York Times в Нью-Йорке, Сон подчеркнул, что сначала он планировал продать в этом году активов приблизительно на 40 млрд долларов. Однако к концу года складывается картина, что объем продаж вдвое превысит первоначальную сумму и составит около 80 миллиардов. Такая крупная ликвидность, считает глава SoftBank, может понадобиться его компании в случае чрезвычайного положения в глобальных масштабах.

«В следующие два-три месяца может произойти любая катастрофа,- объяснил приготовления Масаёси Сон.- Поэтому мы готовимся к худшему сценарию».

Крупнейшими сделками SoftBank в 2020 году стали продажи за 40 млрд долларов производителя полупроводников ARM компании Nvidia и пакета акций в новом T-Mobile объемом приблизительно 20 миллиардов. Если на рынках произойдет обвал, SoftBank сможет, по словам Сона, купить на заготовленные деньги подешевевшие активы, усилить свой портфель инвестиций в SoftBank Vision Fund или выкупить обратно как можно больше собственных акций.

Масаёси Сон не стал подробно объяснять какую катастрофу он ждет в ближайшие месяцы, но напомнил слушателям событий 2008 года, когда банкротство банка Lehman Brothers стало катализатором сильнейшего финансового кризиса. Скорее всего, худшим сценарием он считает закрытие планеты на карантин для отражения второй волны коронавирусной пандемии.

«В нынешней ситуации произойти может что угодно,- туманно намекнул Сон.- Конечно, скоро появится вакцина против коронавируса, но, с другой стороны, кто знает, что может произойти в ближайшие два-три месяца».

При этом Масаёси Сон дважды отказался отвечать на вопрос о перспективах возврата SoftBank в статус частное компании. В начале 2020 года Financial Times написала, ссылаясь на свои источники, что Сон всерьез рассматривает эту идею. По совету крупнейшего активистского фонда в мире Elliott Management, который владеет акциями SoftBank, Сон пользовался снижением цены акций и агрессивно скупал акции активов Softbank. Напомним, Vision Fund, принадлежащий Softbank, владеет акциями более 80 технологических компаний.

В случае продолжения такой энергичной покупки акций Softbank Масаёси Сон сможет без особых проблем вновь сделать ее частной компанией.

В своем выступлении Сон также выразил сожаление, что администрация Трампа угрожала закрыть TikTok на территории США под сомнительным предлогом угрозы национальной безопасности. Он также считает, что нельзя дробить крупнейшие американские технологические компании, потому что у них огромные рыночные капитализации. SoftBank, кстати, в последние месяцы активно инвестировал в ряд крупных компаний IT-сектора в США.

«Быть большим и сильным далеко не всегда является чем-то плохим»,- подчеркнул Масаёси Сон.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Греф остался в одиночестве
    Экосистема Сбера, не успев сформироваться, похоже, уже трещит по швам
  2. «Азербайджанцы ехали как в мирное время: ни завалов, ни разрушений, ни минных заграждений»
    Почему Армения проиграла войну за Карабах
  3. Участник «Северного потока — 2» отменил строительство терминала для СПГ
    Кажется, это может означать только одно. Но может, впрочем, и нечто иное
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама