Глава SoftBank Масаёси Сон запасается наличностью, чтобы подготовиться к «худшему сценарию»

Основатель, директор и председатель совета директоров SoftBank Group Масаёси Сон заявил, что он готовится к «самому худшему сценарию» развития событий. Для того, чтобы иметь как можно больше наличности, он удвоил в этом году продажу активов.

Выступая в режиме видеоконференции перед участниками конференции Dealbook, проводимой газетой New York Times в Нью-Йорке, Сон подчеркнул, что сначала он планировал продать в этом году активов приблизительно на 40 млрд долларов. Однако к концу года складывается картина, что объем продаж вдвое превысит первоначальную сумму и составит около 80 миллиардов. Такая крупная ликвидность, считает глава SoftBank, может понадобиться его компании в случае чрезвычайного положения в глобальных масштабах.

«В следующие два-три месяца может произойти любая катастрофа,- объяснил приготовления Масаёси Сон.- Поэтому мы готовимся к худшему сценарию».

Крупнейшими сделками SoftBank в 2020 году стали продажи за 40 млрд долларов производителя полупроводников ARM компании Nvidia и пакета акций в новом T-Mobile объемом приблизительно 20 миллиардов. Если на рынках произойдет обвал, SoftBank сможет, по словам Сона, купить на заготовленные деньги подешевевшие активы, усилить свой портфель инвестиций в SoftBank Vision Fund или выкупить обратно как можно больше собственных акций.

Масаёси Сон не стал подробно объяснять какую катастрофу он ждет в ближайшие месяцы, но напомнил слушателям событий 2008 года, когда банкротство банка Lehman Brothers стало катализатором сильнейшего финансового кризиса. Скорее всего, худшим сценарием он считает закрытие планеты на карантин для отражения второй волны коронавирусной пандемии.

«В нынешней ситуации произойти может что угодно,- туманно намекнул Сон.- Конечно, скоро появится вакцина против коронавируса, но, с другой стороны, кто знает, что может произойти в ближайшие два-три месяца».

При этом Масаёси Сон дважды отказался отвечать на вопрос о перспективах возврата SoftBank в статус частное компании. В начале 2020 года Financial Times написала, ссылаясь на свои источники, что Сон всерьез рассматривает эту идею. По совету крупнейшего активистского фонда в мире Elliott Management, который владеет акциями SoftBank, Сон пользовался снижением цены акций и агрессивно скупал акции активов Softbank. Напомним, Vision Fund, принадлежащий Softbank, владеет акциями более 80 технологических компаний.

В случае продолжения такой энергичной покупки акций Softbank Масаёси Сон сможет без особых проблем вновь сделать ее частной компанией.

В своем выступлении Сон также выразил сожаление, что администрация Трампа угрожала закрыть TikTok на территории США под сомнительным предлогом угрозы национальной безопасности. Он также считает, что нельзя дробить крупнейшие американские технологические компании, потому что у них огромные рыночные капитализации. SoftBank, кстати, в последние месяцы активно инвестировал в ряд крупных компаний IT-сектора в США.

«Быть большим и сильным далеко не всегда является чем-то плохим»,- подчеркнул Масаёси Сон.