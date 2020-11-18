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Театр на Таганке представит новую версию «Отелло»

Москва, 18.11.2020
Команда петербургских художников во главе с режиссером Андреем Гончаровым переосмыслит знаменитую пьесу Шекспира
#Культура
  • Театр на Таганке представит новую версию «Отелло»

предоставлено пресс-службой

5 декабря на основной сцене Театра на Таганке состоится премьера спектакля «Отелло» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Талантливый петербургский режиссер Андрей Гончаров по-своему интерпретирует классику: так, полностью исчезнет тема расового конфликта, а роль Яго исполнит женщина. В спектакле о разрушении надежд и веры в идеальную любовь главные роли исполнят Ирина Апексимова, Роман Колотухин и Надежда Толубеева. Нетрадиционная работа с образами в сочетании со строгой и выдержанной актерской игрой позволят по-новому взглянуть на природу драматического конфликта «Отелло» и жанр трагедии в целом.

Убить? Умереть самому? Слишком просто. Жить, разочаровавшись в людях, намного страшнее. Смогут ли главные герои, полюбившие друг друга вопреки общественному одобрению, разнице в возрасте и социальном статусе, противостоять собственным слабостям и сомнениям? Возможна ли идеальная любовь – или долговечен лишь ее поиск? Эти и другие темы затрагивает Андрей Гончаров, лауреат премии «Золотой софит», вместе с командой молодых художников – Константином Соловьевым, Верой Параничевой и Игорем Фоминым, двукратным номинантом национальной премии «Золотая маска».

– Мне вспоминаются слова Джордано Бруно: «… Я влюблен в одну, и благодаря ей я свободен в подчинении, доволен в муках, богат в нужде и жив во смерти; благодаря ей я не завидую тем, которые являются рабами в свободе, мучаются в наслаждениях, бедны в богатствах и мертвы в жизни; и нет великодушия, которое их освободило бы, долготерпения, которое их возвысило бы, сияния, которое их осветило бы, знания, которое их оживило бы…».  Думаю, именно об этом новый спектакль «Отелло» в Театре на Таганке, -- комментирует постановку Андрей Гончаров.

Роль Отелло исполнит артист Театра на Таганке Роман Колотухин, выпускник Мастерской Дмитрия Брусникина, наиболее известный публике по роли Тартюфа в спектакле «Lё Тартюф. Комедия» Юрия Муравицкого, а также по съёмкам у Павла Лунгина в фильмах «Братство» и «Дама пик». В роли Яго -- актриса театра и кино Надежда Толубеева, выпускница Мастерской В.М. Фильштинского, дочь народного артиста РСФСР Андрея Толубеева. Играет в театрах БДТ имени Г.А. Товстоногова, «Приют Комедианта», «Этюд-Театр».

Андрей Гончаров – выпускник РГИСИ (СПБГАТИ), курс профессора В.М. Фильштинского. Является одним из режиссеров петербургского «Этюд-театра». В рамках режиссерской лаборатории в БДТ имени Г. А. Товстоногова поставил эскиз по произведениям Хайнера Мюллера, вошедший в спектакль, который был отмечен Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит-2016» в номинации «Режиссерский дебют». В 2019 году дебютировал на Малой сцене Театра на Таганке, представив эскиз по повести Даниила Хармса «Старуха», после чего был приглашен для постановки спектакля на основной сцене.

Игорь Фомин – художник по свету, сотрудничал с Андреем Могучим, Максимом Диденко, Владимиром Варнавой, Иваном Кушниром и др. Оформлял спектакли для таких театров, как «Современник», «Гоголь-центр», Александринский театр, Мариинский театр, БДТ имени Г. А.  Товстоногова, театр АХЕ, проекта «Черный русский» и др. С 2015 художник по свету в театрально-концертном зале петербургского музея современного искусства «Эрарта». Лауреат национальной премии «Арлекин» в номинации «Лучшая работа художника по свету» (2016). Двукратный номинант на национальную премию «Золотая маска» в номинации «Работа художника по свету» (2018, 2020). 

Константин Соловьев – выпускник РГИСИ (СПБГАТИ), лауреат Санкт-Петербургской театральной премии «Прорыв»-2014 в номинации «Лучший художник» за работу художника-постановщика над спектаклем «Нос» (режиссер Денис Хуснияров, лаборатория «ON.Театр»). 

Вера Параничева – выпускница РГИСИ (СПБГАТИ). Работала над постановками в таких театрах, как БДТ имени Г. А. Товстоногова, «Приют комедианта», «Этюд-театр», а также в театрах Томска и Нижнего Тагила.

Театр на Таганке культовый московский театр, основанный в 1964 году Юрием Любимовым.  В 2015 году директором театра стала актриса и продюсер Ирина Апексимова. Изменив художественную политику, Апексимова стала приглашать востребованных режиссеров и художников, сохраняя при этом целостность труппы и традиции репертуарного театра. За время её руководства Таганка стала «форпостом новой драмы»: были выпущены спектакли «Теллурия» по роману Владимира Сорокина, «Сосед» по пьесе Павла Пряжко, «Горка» по произведению Алексея Житковского. Постановка «Беги, Алиса, беги» Максима Диденко и мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Алексея Франдетти стали лауреатами Российской национальной премии «Золотая Маска». В январе 2020 года состоялась громкая премьера «Lё Тартюф. Комедия» Юрия Муравицкого, которая сразу стала театральной сенсацией Москвы. В сентябре была выпущена долгожданная премьера «Снегурочки» в постановке Дениса Азарова.

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