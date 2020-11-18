Решение Трампа может загнать Байдена в угол

Несмотря на то, что объявленный во вторник Дональдом Трампом частичный вывод американских войск из Афганистана Джо Байден предлагал еще в 2009 году, когда был вице-президентом США, решение главы США, по мнению военных экспертов, может загнать Байдена в угол, когда он возглавит Америку.

По мнению эксперта по Афганистану Ларри Гудсона из Военного колледжа армии США, резкое сокращение численности американского контингента в Афганистане накануне смены администраций в Белом доме может оказаться ошибкой. Решение Трампа также противоречит тому, что происходит сейчас в самом Афганистане. Там в последние недели произошла серьезная вспышка насилия. Особенно много терактов и убийств произошли в последнее время в Кабуле.

Если вывод войск приведет к усилению нестабильности в Афганистане, а это представляется очень вероятным, то, как считает Гудсон, администрации Байдена в самом начале работы придется немедленно что-то предпринимать. Скорее всего, Вашингтон будет вынужден вернуть американских военных в Афганистан.

«Это (решение Трампа о выводе войск) загонит администрацию Байдена в политический и стратегический угол»,- пояснил Ларри Гудсон в интервью Yahoo News.

ВРИО министра обороны США Крис Миллер заявил на пресс-конференции в Пентагоне во вторник, что США намерены сократить численность американских войск в Афганистане и Ираке к 15 января 2021 года до 2500 человек в каждой стране. По словам помощника президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена, выводя войска, президент Трамп выполняет обещание закончить «бесконечные войны».

Между ситуацией в Афганистане в 2009 году, когда сам Байден предлагал оставить в Афганистане лишь незначительный контингент для борьбы с террористами, и нынешней два крупных различия. Во-первых, афганская армия сейчас значительно сильнее, чем десять лет назад, а во-вторых, в стране идет мирный процесс и сами США подписали в феврале 2020 года мирное соглашение с запрещенным в России движением «Талибан». Сейчас Пентагон выполняет соглашение с талибами. В обмен на вывод американских войск талибы должны в свою очередь выполнить ряд условий, включая разрыв связей с силами, которые представляют угрозу США и их союзникам. Однако американские высокопоставленные чиновники за прошедшие после подписания американо-талибского соглашения месяцы неоднократно заявляли, что своих обязательств талибы не выполняют. Это значит, что выводя войска, Вашингтон теряет свой главный рычаг давления на талибов и ничего не получает взамен.

Решение Трампа подтвердило мнение в Вашингтоне, что череда перестановок в руководстве военным министерством, начавшаяся 9 ноября с отставки министра обороны Марка Эспера, была прелюдией к давно запланированному сокращению сил в Афганистане и других странах.

Представитель Пентагона, выступая перед Крисом Миллером, подчеркнул, что президент Трамп принял решение о выводе войск по совету руководства оборонного ведомства. Однако после консультаций с генералами Марк Эспер подготовил для Трампа записку, в которой сомневался в правильности вывода войск из Афганистана.

Фактически большинство американских генералов, как подчеркивают эксперты, выступают против вывода войск. Раскритиковали распоряжение Трампа и на Капитолийском холме. В заявлении, например, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси говорится, что администрация не скоординировала свои действия с партнерами по НАТО. Кстати, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал решение о выводе войск из Афганистане ошибочным.

Сенатор республиканец от Небраски Бен Сасс сравнил трамповский вывод войск из Афганистана с выводом американских войск из Ирака в 2011 году, которое провел Барак Обама. Бен Сасс подчеркнул, что вывод войск привел к усилению запрещенного в России Исламского государства, и предоставил всем самим делать выводы.