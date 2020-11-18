ВР прогнозирует газу лучшее будущее, чем нефти

Компания BP подготовила новый прогноз развития мировой энергетики (Energy Outlook) до 2050 года. В двух сценариях из трех нефть скоро перестанет быть продуктом номер один на глобальном энергетическом рынке.

Сценарий быстрого энергоперехода (Rapid), а также радикальный сценарий безуглеродной энергетики (Net Zero) предполагают, что спрос на черное золото уже не восстановится. Своего пика он достиг в 2019 году, а теперь, благодаря ускорению, приданному пандемией, резко пойдет вниз. Первый вариант закладывает падение до менее чем 55 млн баррелей в сутки. Второй — вообще меньше 30 млн баррелей.

Россия при этом в стороне не останется, полагают в BP. В нашей стране нефть также окажется не у дел. Падение до 2050 года составит 39% в варианте Rapid и 64% — по сценарию Net Zero.

С альтернативным мнением по перспективам нефти можно ознакомиться здесь: https://expert.ru/expert/2018/23/neftyanyie-ryinki-riski-ili-novyie-vozmozhnosti/.

«Прогноз ВР во многом кажется очень кардинальным, но, на самом деле, указаны главные перспективы развития энергетического рынка в мире. Роль нефти в любом случае будет снижаться, это подтверждается также прогнозами ОПЕК и МЭА. Главные факторы, которые будут влиять на сокращение выработки энергии из ископаемого сырья — это курс на декарбонизацию и сокращение запасов легко извлекаемой нефти», — комментирует выводы BP руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он напоминает, что в том же ЕС уже всячески готовят почву для значительного сокращения доли нефти в генерации, принимая различные законы. А на первый план выходит газ.

Давить на газ

По оценке аналитиков BP, его доля в структуре первичных углеводородов в России в случае реализации сценария быстрого энергоперехода будет стабильно держаться на уровне 48%. А в более консервативном варианте Business-as-usual (BAU) вообще вырастет до 57%. И только при Net Zero-варианте она снизится до 23%.

Но самое главное — голубое топливо в любом варианте останется самым экспортируемым Россией энергоресурсом. И его добыча будет расти. Правда, если ситуация будет развиваться по BAU-сценарию, то к 2050 году добыча достигнет 917 млрд кубометров. А при Rapid-варианте — только 671 млрд. При этом в 2019 году в России был поставлен рекорд: только природного газа добыли 643 млрд кубометров.

Но откуда такой оптимизм у BP? Куда Россия будет девать этот газ? Исходя из BAU-сценария, эксперты полагают, что в ближайшие 30 лет темп будут задавать Китай, Индия и другие страны Азии, а также Африка. К 2050 году за счет них спрос на голубое топливо вырастет примерно на треть. По мнению Артема Деева, именно рынок АТР и, в первую очередь, Поднебесная, станут основным рынком сбыта российского сырья в ближайшие годы.

Руководитель аналитического департамента AMarkets отмечает, что сейчас ценовая конъюнктура на газовом рынке меняется: если раньше СПГ из США или Катара был значительно дороже российского сырья, то сейчас ситуация кардинально изменилась — СПГ стал дешевле трубопроводного газа по долгосрочным контрактам, кроме того, его доставка не требует дорогой инфраструктуры (СПГ можно привезти куда угодно морем). На европейском рынке идет серьезная борьба: американский СПГ увеличивает свою долю, российский газ сокращает.

Однако старший аналитик корпоративных рейтингов НРА Мария Сулима полагает, что дешевизна российского газа и наличие трубопроводных магистральных маршрутов все-таки позволят России удерживать позиции. «Несмотря на то, что СПГ постепенно отвоевывает долю рынка у природного газа, как на европейском, так и на азиатском направлении, тем не менее, в обозримой перспективе природный газ останется основным видом энергетического топлива, требующего гораздо меньшие инвестиции в производство и транспортировку», — поясняет эксперт.

Возобновляемая сила

Однако, не газом единым будет поддерживаться выработка энергии в мире в целом, и в России, в частности. А ее будет требоваться все больше и больше: и в транспорте, и на промпредприятиях. В BP обращают внимание на то, что в случае, если энергоэффективность сохранит нынешние темпы улучшения, то к 2050 году углеродные выбросы вырастут на четверть. Ситуацию должны спасти возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Курс на их развитие берут все больше стран. В BP ожидают, что встанет на этот путь и Россия.

Правда, настоящий рывок может произойти только, если события будут развиваться по сценарию Net Zero. В этом случае к 2050 году ВИЭ станут в нашей стране основным источником энергии с долей в 48%. Rapid-вариант предлагает более скромный ориентир — 20%. Причем главной движущей силой, по мнению аналитиков BP, станет ветер.

Стоит отметить, что в 2019 году в России на долю ВЭС, то есть, ветряных электростанций, по данным Минэнерго, приходилось 0,32 млрд кВтч. При том, что всего по стране было выработано 1080,6 млрд кВтч. То есть, «ветром надуло» только 0,03% от общего объема. Это, правда, на 47,3% больше, чем в 2018 году. Но на энергетический переход, увы, не тянет.

«В настоящее время доля ветроэлектростанций в установленной мощности электростанций России составляет менее 1%. Станции построены и производят электроэнергию в Крыму, Калининграде, на Камчатке. Всего — 10 регионов. К 2024 году доля ВИЭ в выработке электроэнергии в России составит 4,5%, однако это потребует больших затрат», — говорит Артем Деев, отмечая, что развитие ситуации будет зависеть от экономической обстановки в стране.

Мария Сулима также указывает на то, что развитие ВИЭ в России находится в начальной стадии. У России есть все климатические условия для того, чтобы развивать и ветро–, и солнечную энергетику. Только стимулов для этого особых нет. «Основными сдерживающими факторами для развития данного направления является наличие уже построенных и функционирующих электростанций, работающих на традиционных видах топлива, а также активное развитие атомной энергетики и строительство новых атомных (передвижных, в том числе) электростанций. Кроме того, природные ресурсы России позволяют ей пока не задумываться об активном продвижении альтернативных источников, учитывая различные взгляды на их стабильность и надежность», — поясняет старший аналитик корпоративных рейтингов НРА.

Да, те же ВЭС очень пригодились бы в северных регионах, характеризующихся жесткими погодными условиями и сильными воздушными потоками. Там «ветряки» могли бы и обеспечить энергией негазифицированные районы, и уменьшить вред для экологии. Но во все это нужно вкладывать деньги, а еще нужны технологии.

«В условиях существующих санкций на продажу современных технологий в РФ, а также учитывая ограничения бюджетов на федеральном, региональном и корпоративном уровнях, перспектива выхода ветрогенерации на первый план на рынке РФ весьма отдаленная, если вообще реализуемая», — резюмирует Мария Сулима.

Российский «особый» путь попадает как раз под BAU-сценарий BP. Это рост доли ВИЭ всего до 4% и старый дуэт «нефть-матушка, газ-батюшка». И судя по оценкам экспертов, именно он представляется для России наиболее реалистичным, хоть и довольно невзрачным. Хотя, может быть, оно и к лучшему, ведь к любому переходу, даже энергетическому, лучше подготовиться основательно. Еще тридцати лет должно хватить.