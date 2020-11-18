Учёные выяснили, сколько держится иммунитет к COVID-19

Учёные Института иммунологии Ла-Хойи в США в ходе специальных исследований выяснили, сколько может держаться иммунитет к коронавирусу COVID-19. Согласно данным специалистов, иммунитет к SARS-CoV-2 может сохраняться восемь месяцев и дольше, вплоть до нескольких лет, передаёт bioRxiv.

Всего учёные изучили образцы крови у 185 пациентов в возрасте от 19 до 81 года. Все они в самом начале пандемии (в феврале-марте 2020 года) переболели коронавирусом. Выяснилось, что у большинства из них в крови осталось достаточное количество клеток, которые способны предотвратить повторное инфицирование. При этом концентрация антител снижалась крайне медленно. Этот факт говорит о том, что иммунитет к COVID-19 может сохраниться на долгие годы, возможно даже на десятилетия.

По мнению вирусологов, высокий уровень антител в крови переболевших, даже при повторном заражении вероятнее всего предотвратит у них на протяжении многих лет тяжёлое течение болезни. Эти данные будут полезны экспертам, которые считают, что иммунитет к коронавирусу имеет краткосрочный эффект, из-за чего вакцинироваться от этой инфекции придется многократно.

Ранее сообщалось, что вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность повторного инфицирования коронавирусной инфекцией можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа. Он уточнил, что повторное заражение возможно при слабо выраженных симптомах в ходе течения первого заболевания.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», - рассказал Альтштейн.

Врач напомнил, что главной защитой от COVID-19 является иммунитет человека, который ставит барьер между организмом и коронавирусом после первого заражения, но так и происходит не всегда. При этом в редких случаях, повторное течение болезни может оказаться тяжелее, чем в первом случае.

При этом Альтштейн не отрицает, что этот вопрос не до конца изучен, поэтому, по мнению вирусолога, уже переболевшие люди должны вести себя также аккуратно, соблюдая меры предосторожности наравне с остальными.

Напомним, по данным оперативного штаба, в Москве за последние суттки выявлено минимальное число новых случаев заражения коронавирусом, начиная с 28 октября - с столице зафиксировано 4 174 случая заражения COVID. В общей сложности в Москве за всё время эпидемии выявлено 526 630 заразившихся. Накануне в столице было поставлено 5 882 новых диагнозов. В относительном выражении прирост новых заразившихся составил 0,8%.

На втором месте по числу новых заболевших за сутки Санкт-Петербург (+2215). На третьем месте - Московская область (+864). В пятерке Нижегородская область (+432) и Свердловская область (+358).

В стране в общей сложности за сутки выявлено 20 985 случаев заражения. Этот показатель также стал минимальным, но с 11 ноября. В общей сложности в России выявлено 1 991 998 человек, котоыре переболели коронавирусом. Скончалось за сутки 456 человек, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 34 387 пациентов.

Число пациентов, успешно переборовших инфекцию, составляет 1 501 083. За последние сутки выписано 25 179, что стало новым максимумом с начала пандемии коронавируса в России.